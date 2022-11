168 hodin: Gazdík jako ministr provedl změny, o které stáli obvinění z kauzy Dozimetr

Gazdíkovi přitom politický vaz zlomily právě kontakty s obviněným podnikatelem Redlem. Ty exministr zlehčoval a nikdy je pořádně nevysvětlil. On sám to ale vidí jinak. „Nikdy jsem neříkal, že jsem ho (Redla) neznal, říkal jsem, že jsem ho znal společensky do roku 2016. Myslím, že od té doby jsem v médiích svůj vztah s panem Redlem dostatečně vysvětlil,“ tvrdí Gazdík, který po konci v čele resortu školství dál zůstává poslancem.

Předsedkyně spolku Oživení Šárka Zvěřina Trunkátová ale s jeho slovy nesouhlasí. Podle ní Gazdík kontakty s Redlem vysvětlit nedokázal, vždy se objevily další informace, které téma rozvíjely. „Takže to nevypadalo úplně důvěryhodně,“ domnívá se Zvěřina Trunkátová.

Podle zjištění 168 hodin navíc mezi Gazdíkem a Redlem nešlo jen o společenské styky; 11. listopadu 2021 se konala schůzka mezi Redlem a Luďkem Šteffelem, kteří jsou oba obvinění v korupční kauze Dozimetr. Muži se na ní bavili o tom, že Gazdík bude ministrem a že by v resortu školství mohla proběhnout takzvaná systemizace, tedy změna uspořádání, a spolu s ní by mohli přijít noví, takzvaní odborní náměstci.

Změny podle Redla

To je podle vedoucího analytika organizace Transparency International ČR Marka Chromého pozoruhodné proto, že každou systemizaci musí schválit příslušný ministr. A Gazdík coby ministr skutečně provedl změny, které kopírovaly plán Redla se Šteffelem. Od letošního ledna tak na ministerstvu školství vznikla sekce pro IT a veřejné zakázky, do jejíhož čela se postavil nový odborný náměstek Milan Štábl.

Výběrové řízení se konalo během oslav Vánoc a Nového roku – od 23. prosince 2021 do 7. ledna 2022. Zvěřina Trunkátová upozornila, že i když byly dodrženy všechny zákonné záležitosti, řízení se konalo v době, kdy už většina lidí naplno nepracuje a má úplně jiné starosti.

Sám Štábl se v minulosti nechal slyšet, že doporučení účastnit se výběrového řízení vzešlo přímo od Gazdíka. Pro 168 hodin nyní řekl, že vše bylo složitější, konkrétní ale nebyl. Byl to přitom právě Štábl, kdo následně na ministerstvo do funkce externího poradce přivedl nyní obviněného šéfa IT sekce pražského dopravního podniku Šteffela. Ten měl podle Chromého údajně celou ministerskou sekci neformálně „pod palcem“ a řídil ji.

Pro Českou televizi Štábl nechtěl komentovat, proč si jako náměstek přivedl do poradního sboru právě Šteffela, rozloučil se a položil telefon.