Redl byl svéprávný už před kauzou Dozimetr, soud o něm nerozhodl včas, vyplývá z nového verdiktu

O omezení svéprávnosti Michala Redla rozhodoval Okresní soud Plzeň-město opakovaně od roku 2008 a naposledy letos v květnu, kdy mu nesvéprávnost znovu prodloužil. Proti rozhodnutí se ale v červnu odvolalo plzeňské státní zastupitelství, a to poté, co policisté Redla společně s dalšími dvanácti lidmi obvinili v kauze Dozimetr týkající se hospodaření pražského dopravního podniku.

Krajský soud v Plzni, který se odvoláním zabýval, rozhodnutí o prodloužení Redlovy nesvéprávnosti v polovině září zrušil a celé řízení zastavil. Jak dále vyplývá z usnesení, které ČT prostudovala, věcně se případem nezabýval. Květnový verdikt nižší instance zneplatnil kvůli překročení roční lhůty, kterou měl okresní soud na to, aby o nesvéprávnosti rozhodl.

Omezení Redlovy svéprávnosti soud prodloužil naposledy v roce 2018, a to o tři roky. Nesvéprávnost ale může trvat ještě další rok, pokud soud během původní doby zahájí řízení o jejím prodloužení. To okresní soud udělal, jenže rozhodnutí vydal už necelé tři týdny poté, co Redlovi nesvéprávnost skončila.

„Soud prvního stupně v projednávané věci rozhodl rozsudkem dne 13. května 2022. Usnesení o zahájení řízení o prodloužení doby omezení svéprávnosti bylo vydáno dne 23. dubna 2021. V projednávané věci tak v průběhu řízení uplynula doba jednoho roku,“ zdůvodnil odvolací soud svůj krok.