Novým „superúředníkem“ na ministerstvu vnitra bude Fryč

Fryč s ministerstvem školství spojil celou svou dosavadní profesní kariéru, před nástupem na místo státního tajemníka tam působil 21 let. Funkci státního tajemníka obsadil v roce 2015, předloni v květnu ho vláda potvrdila i pro druhé pětileté období.

Členové vlády i jejich náměstci možná znovu dostanou povinnost prokázat se před jmenováním do funkce čistým lustračním osvědčením, schválil kabinet. Lustrační zákon se v minulosti na členy vlády vztahoval, povinnost však zanikla po přijetí zákona o státní službě.

Navýšení příspěvku na ubytování uprchlíků

Kabinet na čtvrtečním zasedání jednal také o příspěvcích na ubytování uprchlíků v ubytovnách, penzionech či hotelích. To se od listopadu zvýší o sto korun. Krajským či obecním zařízením tak stát bude na osobu na den posílat tři sta korun místo nynějších dvou set. Ostatním provozovatelům bude vyplácet 350 místo dosavadních 250 korun. Důvodem je zdražování energií a začátek topné sezony.

Zákon podle předkladatelů neumožňuje, aby ubytovatel vybíral peníze na energie od uprchlíků. Pokud by vláda příspěvek nezvedla, provozovatelé by mohli podle autorů s ubytováním skončit. Musela by se hledat nová ubytovací místa, kterých je ale už teď málo.