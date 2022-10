Wagnerovci verbují i v Česku. Náborová videa připomínají ta Islámského státu, upozornila analytička

Kdo na výzvu zareaguje, dostane zprávu s podmínkami nástupu k jednotce či výší odměny za čtyřměsíční službu. „Píšou o tom, že člověk nesmí být z Evropské unie, členských států NATO anebo z Ukrajiny. Ale vím, že jedna věc je, co se píše, a druhá věc, co je realita. Že existují výjimky,“ upozornil bývalý voják a bezpečnostní poradce Lumír Němec.

Nábor à la Islámský stát

Wagnerovci připravili pro své stoupence i náborová videa. V nich si již na „hudební orchestr“ nehrají. Podle analytičky skupiny Čeští elfové je ovšem pozoruhodná podobnost těchto náborových klipů se způsobem, kterým před časem lákala stoupence jiná paramilitární skupina.

„V mnoha ohledech to připomíná rekrutaci, kterou mezi mladými muslimy prováděl Islámský stát. Je to ta samá rétorika – zdůrazňování hrdinství, velice atraktivní videa, někdy tam figurují i atraktivní mladé ruské dámy, které muže lákají jako volavky,“ srovnala. Připomněla, že kdo se připojí k takové skupině, tomu v Česku hrozí mnohaleté vězení.

Protéza zdarma

Přesto na ruské straně již několik Čechů bojuje a netají se tím. Jiří Urbánek a Pavel Botka se v ruštině veřejně pohoršují nad tím, že byli ve vlasti odsouzeni na dvacet let za terorismus. Botka si naopak pochvaloval služby samozvané „republiky“ na Donbasu, která mu po zranění a amputaci nohy zajistila protézu. „To je protéza, kterou tady zadarmo dostaneš od státu,“ vyzdvihl.

V první linii u Chersonu bojuje také Petr Michalů. Ten se v roce 2019 uchýlil do Ruska. Zdůvodnil to svojí domněnkou, že se v Česku vyučuje, „že nás osvobodili Američané“. Podle analytika Institutu pro politiku a společnost Romana Máci byl ale Michalů z Ruska deportován poté, co mu propadlo vízum. Nevrátil se však. „Odešel do Doněcku, kde se přidal do řad 'armády' samozvané Doněcké lidové republiky,“ shrnul Máca.