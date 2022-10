Nesouhlasím s presumpcí viny, řekl Čunek v souvislosti s případem Hladíka

Hladík by měl podle senátora do funkce ministra nastoupit, pokud přesvědčí širší vedení KDU-ČSL, že v jeho bezprostředním okolí není nikdo ze sedmi obviněných v brněnské kauze.

Čunek podotkl, že v těchto případech nesouhlasí s presumpcí viny. Zmínil i kauzu bývalého ministra školství Petra Gazdíka (STAN), který ve funkci skončil kvůli stykům s podnikatelem a lobbistou Michalem Redlem, ačkoliv v kauze Dozimetr nijak nefiguroval. „Tak to u nás fungovat nemá, jestliže nic nespáchal, neměl odstupovat,“ podotkl Čunek s tím, že člověk by neměl odstupovat jen kvůli tomu, že „někoho zná.“

Zopakoval však, že současná kultura v Česku by se měla změnit. „Teď je tlak, aby odešel každý, kdo je jakkoliv někde zmíněn – ti lidé budou muset odejít všichni. Já jsem se setkal sám kvůli své politické práci s mnoha gaunery, chodím do vězení často za těmi lidmi a jsou to věci, které souvisí i s mou prací,“ podotkl senátor s tím, že se musí posoudit, zda se někdo s někým stýká kvůli osobnímu zisku, nebo zda to pouze byla jeho práce.

V souvislosti s obžalovaným Janem Wolfem (KDU-ČSL), který stane před soudem v kauze pražských magistrátních sportovních dotací, Čunek podotkl, že jde o jiný případ, který je dál než případ Hladíka. „Tam už je to u obžaloby. Druhá věc je, jak on to osobně cítí. Přiznám se, byť Jana Wolfa znám, tak o tom případu nic nevím,“ uvedl Čunek.

V případě, že by se ukázalo, že Hladík v kauze figuruje, musel by se vybrat nástupce. Z možných kandidátů na post ministra životního prostředí si Čunek podle svých slov dokáže ve funkci představit Pavla Bělobrádka (KDU-ČSL).

Mnozí politici neustojí funkci

„Mnozí politici neustojí tu funkci, kterou mají. Propojí se se zločinem a berou peníze nebo mají výhody. To se stát může a je dobře, že se to odsoudí. Pak jsou ale lidé, kteří jsou nespravedlivě obviněni, ale případ nejde dál. Člověk není ani obviněn, ani obžalován,“ dodal Čunek s tím, že může hovořit z vlastní zkušenosti. „Bylo napsáno, že se prokázala moje nevina, a co to tomu politikovi po třech a více letech pomůže. Většina z nich to nevydrží,“ uvedl.

Zmínil, že by případná hranice měla být jako u normálního člověka, tedy až u odsouzení. „Ale vymlouvat se na to, že soudy pracují pomalu a proto ať každý rychle odejde, to způsobuje, že je velmi jednoduché někoho obvinit,“ míní Čunek s tím, že pak se stává, že do politiky nechtějí jít slušní lidé. „Protože si řeknou: 'Já tam půjdu a budu mít tyto problémy, to tam nepůjdu'.“

Dodal, že zodpovědnost je také na politické straně, která daného kandidáta na post dosadila. Ta by jej měla znát a být o něm přesvědčená.

Senátor hovořil i o svém znovuzvolení do funkce starosty ve Vsetíně i předvolebních debatách. Celé video si můžete pustit ve videu na začátku článku.