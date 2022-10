Vědci by měli více mluvit s veřejností. Změny od ní přicházejí častěji než od politiků, zaznělo ve Fokusu Václava Moravce

„Věda skutečně dosáhla ve velmi krátké době obrovských úspěchů. Během dvou let covidové pandemie jsme se dostali od plné sekvence viru až k vysoce účinným léčivům, která se masivně vyrábějí a dostala se do běžné klinické praxe,“ uvedl Hajdúch.

Zmínil, že pokud se lidstvo rozhodne nějaký problém vyřešit, dá do toho maximální úsilí, tak dosáhne zázraků. Podotkl, že věda by se měla ale nadále držet vědecké evidence. „Prospělo by méně proroků a více vědců,“ uvedl. Zmínil, že při covidu byla velká chyba, že odborníci a politici nemluvili společným jazykem.

Strukturní virolog Pavel Plevka podotkl, že vědci by si do budoucna a v případě dalších zdravotních krizí měli vzít ponaučení, že by měli být schopni komunikovat nejistotu. „Pokud nemáme data, tak by bylo potřeba komunikovat, že říkáme názory, že to není založeno na evidenci,“ uvedl s tím, že se ale společnost spoustu věcí během covidu naučila.