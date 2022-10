Stát chce formálně prodloužit platnost milionům nepoužitých testů na covid

Testování ve školách skončilo v polovině února. Zásoby odběrových sad jim tam ale tehdy často zůstaly. A zbyly i státu. Vláda tak pro zhruba patnáct milionů sad hledá jiné využití.

„První možnost je nabídnout ty testy zdravotnickým zařízením. Druhá možnost je nabídnout je obcím, aby to dál distribuovaly tak, jak uznají za vhodné. A třetí možnost, pokud o to požádá ukrajinská strana tak, jak požádala o očkovací látky, dáme jí část těch testů,“ popisuje ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09).

To ale prozatím není možné, i když to původně chtěl mít kabinet vyřešené do konce prázdnin. Resort školství teď předpokládá, že materiál vládě předloží v průběhu října. Testy totiž byly nakoupeny z unijních peněz, a měly by tak být použity k tomu, k čemu se pořídily.

„MŠMT v současné době čeká na stanovisko resortu financí k možnosti využití testů k jinému účelu. (…) Rovněž jednáme s výrobcem o možnosti prodloužení jejich použitelnosti,“ napsala mluvčí ministerstva školství Aneta Lednová. Ta se totiž mezitím u testů, které mají ve skladech státní hmotné rezervy, krátí.

„Část má expiraci na konci letošního roku a zbytek pak v květnu roku příštího,“ uvádí předseda Správy státních hmotných rezerv Pavel Švagr.