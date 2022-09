Nemocní v izolaci nemohou hlasovat. Válek chce změnu do prezidentských voleb

Situace je podle Válka jiná než při parlamentních volbách v loňském roce, kdy lidé v karanténě a izolaci volit mohli. Ve školách se v jejich termínu plošně testovalo a rodiče pozitivně testovaných dětí měli nařízenou karanténu. V izolaci a karanténě byly v té době statisíce lidí. Z domova do přenosné volební schránky hlasovalo kolem dvanácti stovek voličů v karanténě kvůli koronaviru. Přidali se tak k voličům, kteří hlasovali z auta – těch bylo zhruba šestnáct set.

„Zapomnělo se, že v případě každých voleb je část lidí, kteří nemohou jít k volbám,“ hájí, že lidé izolovaní s covidem nemohou v pátek a v sobotu k urnám, a dodává, že jim nechtěl umožnit něco, co jiní infekční pacienti nemohou. Považuje to za diskriminační. Nemocí, u kterých hygienici nařizují izolaci, jsou desítky, například spalničky, tuberkulóza nebo v poslední době opičí neštovice.

Vláda nenabídla žádné řešení, kritizuje ANO



Opoziční hnutí ANO ve čtvrtek kritizovalo vládu za to, že nezorganizovala komunální a senátní volby tak, aby mohli volit lidé nemocní covidem z izolace. Premiér Petr Fiala (ODS) hájil opatření tím, že by bylo v komunálních volbách zorganizovat sběr hlasů složitější než ve sněmovních. Ministr Válek v neděli na sociálních sítích lidi, kteří mají příznaky covidu-19, byť třeba neabsolvovali test, vyzval, aby hlasovat nechodili a neohrozili tak ostatní, zejména členy volebních komisí.

„Ministr vnitra Rakušan v podstatě hodil přes palubu tisíce voličů v téhle zemi. Deset tisíc až dvacet tisíc voličů nemohou jít k volbám, protože mají diagnózu covid. Nenabídli jim žádné řešení,“ upozornil místopředseda ANO Radek Vondráček. Jde podle něj o velké manažerské selhání.

„Když máte nějakou obec, která má dvě stě obyvatel, je tam nějaká širší rodina, třeba desetičlenná, nemůže jít k volbám, protože jsou v karanténě. Jeden mandát, to je pět procent voličů,“ poznamenal. „Dokážu si představit, že by se opravdu konkrétně stal tento případ a někdo napadne volby, že jsou neplatné, že došlo k porušení volebního zákona. Co se stane?“ dodal Vondráček.