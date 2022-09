Případů covidu je více než v předchozích letech ve stejném období, varuje epidemiolog

Oproti minulému týdnu se nicméně snížil počet lidí, kteří skončili s nákazou v nemocnici. Hospitalizovaných bylo po tomto víkendu 806, minulé pondělí 863. Vyplývá to z údajů na webu ministerstva zdravotnictví. Vedle hospitalizovaných se snížil i počet pacientů s covidem ve vážném stavu, a to z 30 před týdnem na současných 24.

Sám by prosazoval návrat k nošení respirátorů ve zdravotních a sociálních zařízeních a ve veřejné dopravě. „Jsme stále hodně daleko ke konci pandemie a měli bychom dělat vše pro to, aby to onemocnění postihlo co nejmenší množství lidí v České republice,“ dodal.

Ministerstvo a odborníci apelují zvláště na seniory a vážně nemocné, aby se nechali s nástupem podzimu přeočkovat. Výraznější zhoršení epidemiologické situace může totiž nastat s příchodem chladnějšího počasí, tedy v říjnu a listopadu. Stát zatím nechystá kvůli šíření koronaviru jiná doporučení, než je používání respirátorů ve zdravotnických a sociálních zařízeních.

Podle demografů očkování zachránilo životy

Očkování podle nového výzkumu snížilo v Česku počet úmrtí na covid-19 až třiapůlkrát, vyplývá to z dat Národního institutu pro výzkum socioekonomických dopadů nemocí a systémových rizik (SYRI).

Jako reprezentativní časový úsek pro svůj výzkum demografové vybrali poslední čtvrtletí loňského roku, kdy v české populaci převládala varianta delta. Ve stejném období měli už všichni lidé v Česku starší dvanácti let možnost nechat se očkovat.