Školství je na Ukrajince připraveno. Vzdělávání Čechů tím neutrpí, řekl Fiala po jednání s Balašem

Ministerstvo školství se v současnosti zabývá přípravou nového školního roku, ve kterém by do českých škol měly nastoupit asi desítky tisíc válečných uprchlíků z Ukrajiny. Jejich přesný počet je zatím nejasný, minulý týden však Balaš uvedl, že jich očekává asi polovinu z původně odhadovaných 130 tisíc. Přesnější data by měl resort od škol dostat zřejmě na začátku září.

„Můžeme si být jistí, že od 1. září poběží plnohodnotná výuka jak pro české, tak pro ukrajinské děti a studenty,“ zdůraznil předseda vlády. Ministerstvo podle něj připravilo podpůrné aktivity pro snazší integraci ukrajinských žáků, například dalo školám možnost upravit rozsah vzdělávání.

Zatím malý zájem ukrajinských studentů o studium na středních školách plánuje ministerstvo podpořit kampaní na sociálních sítích. Dosud se podle Balaše zapsala ke studiu na střední škole zhruba třetina očekávaného počtu ukrajinských žáků.

„Máme připravený program ve spolupráci s ukrajinskou stranou. Oni vědí, jaké sociální sítě studenti používají. Věřím, že se nám je podaří oslovit a že je vtáhneme do systému co nejrychleji,“ vysvětlil Balaš.