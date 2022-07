Stanjura navrhuje schodek rozpočtu ve výši 326,9 miliardy korun

Z interního dokumentu, který rozdal Stanjura ministrům, vyplývá, že požadovali pro své resorty o více než sto miliard vyšší částku, než jim mohl šéf státní kasy nabídnout. Ten nakonec přistoupil na zvýšení výdajů zhruba o polovinu – o 110,5 miliardy korun. Přesto si byl jistý, že kolegové dokument schválí. „Předpokládám, že do konce července vláda schválí návrh novely a pošle to do parlamentu,“ řekl Stanjura v polovině měsíce.

Vyšší příjmy z daní

A protože – zejména kvůli vysoké inflaci – mají vzrůst celkové letošní výnosy z odvodů o více než 63 miliard, počítal na konci týdne ministr financí s rozpočtovými příjmy ve výši necelých 1677 miliard korun. Výdaje pak měly poprvé v historii přesáhnout dva biliony. „Existuje tady předdohoda, kterou jsme docílili na minulé vládě. Ještě se ale ladí některé detaily,“ přiblížil Rakušan.

O 25 miliard navíc plánuje vláda vybrat díky inflaci na DPH, přes devět miliard na dani z příjmu firem a prakticky stejnou částku i díky růstu výběru sociálního pojištění. Naopak téměř čtyři miliardy vypadnou z rozpočtu kvůli snížení spotřební daně z nafty a benzinu.

Stanjura nechce až do středečního vládního jednání o novele státního rozpočtu aktuálně navržený schodek komentovat. Už dříve ale oznámil, že deficit by měl být nižší než 330 miliard korun. To nyní potvrdil i Stanjurův stranický kolega a ministr dopravy Martin Kupka (ODS). „Určitě se o to snažíme. Ale ta situace je opravdu velmi náročná s ohledem na to, že i náklady jednotlivých resortů v souvislosti s inflací vzrostly,“ řekl.