Novela má zavést funkční období pro vedoucí státní zástupce. Blažek to chce projednat s ostatními kluby

„Nějaké souznění je na technicistní novele, respektive že se změna omezí jen na technicistní novelu, která zavede funkční období,“ uvedla Bradáčová. To by mělo být sedmileté. Ministr zatím počítá s tím, že i ti, co jsou ve funkci teď, mají mít možnost se po účinnosti novely o post ucházet. „Bude to takový postupný proces podle toho, jak kdo je dlouho ve funkci, ti, co tam nejsou ještě ani sedm let, se do toho dostanou později,“ přiblížil Blažek.

Předloha zavádí nutnost výběrových řízení nebo řeší podmínky odvolání. U nejvyššího státního zástupce by mohly být upřesněny důvody a možnost přezkumu, případně by šlo o rozhodnutí kárného soudu. V současné době ho totiž vláda může na návrh ministra spravedlnosti odvolat bez uvedení důvodu.

Blažek chce slyšet názor ostatních frakcí

Dřív, než ministr Blažek novelu předloží, ji chce probrat s poslanci napříč sněmovními kluby. Také proto zatím zůstává otevřená otázka funkčního období nejvyššího státního zástupce. „Dal jsem politikům čtyři alternativy, a to sedm, osm, devět nebo deset let. Moje zásadní preference je, aby to schválily všechny frakce, nebudu se přít o to, aby to bylo na tu či onu dobu,“ uvedl.

Poslanci by měli přijít s připomínkami do poloviny srpna. „K definitivnímu číslu jsme teď nedospěli. Budeme mít léto na to, abychom na toto téma vedli detailnější diskusi v rámci klubu,“ uvedla místopředsedkyně ústavně-právního výboru sněmovny Vladimíra Lesenská (SPD).