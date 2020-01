Když se bude na výběru státních zástupců podílet soudce, bude to protiústavní, tvrdí Bradáčová

Podle pražské vrchní státní zástupkyně Lenky Bradáčové by bylo protiústavní, kdyby v komisích vybírajících vedoucí státní zástupce byli soudci. Řekla to v rozhovoru pro Hospodářské noviny, šlo by podle ní o zásah moci soudní do moci výkonné. Ministryně spravedlnosti Marie Benešová (za ANO) ale její tvrzení vzápětí odmítla. Uvedla, že se novelou zákona o státních zástupcích zabývala z hlediska ústavnosti Legislativní rada vlády.