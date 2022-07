Vláda rozdává k energiím hraběcí rady, ale není ochotna nic udělat, soudí Havlíček

přehrát video Interview ČT24: Karel Havlíček Zdroj: ČT24

V současném zajišťování plynu, například pronájmem zásobníků, si nicméně podle Havlíčka vede vláda dobře. „Kdybychom byli v její roli, tak bychom zajišťovali plyn podobným způsobem. V dané chvíli není mnoho jiných možností,“ uvedl a dodal, že je dobře, že se vytváří nějaká pojistka. Zmínil ale, že kabinet mohl s plněním zásobníků začít mnohem dříve. Na evropskou solidaritu se podle exministra nelze úplně spoléhat. „Jsem realistou. Viděl jsem, co je solidarita v době covidu. (…) Jak se handrkovalo, zda něco patří tomu či onomu,“ podotkl. Doporučení premiéra Petra Fialy (ODS), aby lidé šetřili energiemi, označil Havlíček za „hraběcí rady.“ „Jestliže vláda něco říká, tak by měla by také něco dělat,“ podotkl s tím, že by měl kabinet občany k šetření motivovat.

Česko čeká nejnáročnější období „Jestliže se doposud neudělalo vůbec nic, a přesto jsme ušetřili přibližně dvacet procent plynu, tak z toho vyplývá, že jak domácnosti, tak firmy jsou dostatečně solidární a chytré, a ne proto, že to říká pan premiér, ale sami šetří proto, že jsou elektřina a plyn neskutečně drahé,“ podotkl Havlíček s tím, že Česko čeká nejnáročnější období v oblasti energetických nákladů. „Jak vysvětlíme české domácnosti, že má platit pětinásobně více za elektřinu než na Slovensku, protože na Slovensku cenu zastropovali?“ Havlíček rovněž kritizoval, že vláda pro firmy reálně nic nepřipravila. Premiér přitom již avizoval, že podpora bude mířena i na firmy, které mají dostat svůj tarifní balíček. Podle Havlíčka jde však jen o sliby. Současná podpora domácností navíc přišla podle Havlíčka nejen pozdě, ale je také komplikovaná. „Zejména proto, jak se bude distribuovat. A hlavně: je extrémně nízká,“ podotkl s tím, že vláda přichází s opatřeními „jak Cimrman – vždycky poté, než je to nutné“. Místopředseda hnutí zmínil, že kdyby bylo ANO ve vládě, tak by činilo stejné kroky jako ostatní země. „Ty začaly podporovat v oblasti energií už na jaře – tím se jim podařilo jakž takž dostat inflaci pod kontrolu,“ podotkl s tím, že nyní se inflace utrhla ze řetězu a hlavním důvodem je, že rostou náklady firmám, zejména na energie, což potom roztáčí inflační spirálu. Právě snižování cen energií je podle něj významné protiinflační opatření.

Peníze ze zisku ČEZ Peníze na podporu domácností by Havlíček částečně pokryl ziskem ČEZ. „V loňském roce činil 23 miliard, letos se bude blížit ke sto miliardám, což znamená, že je to o nějakých sedmdesát miliard více než v minulém roce,“ uvedl s tím, že právě tyto peníze navíc by vrátil lidem zpět. „Vždyť to jsou peníze lidí. ČEZ má nikoliv díky své podnikatelské aktivitě, ale díky mimořádné situaci extrémní zisky,“ řekl. Tato podpora by podle něj měla pozitivní dopad nejen na domácnosti, ale částečně by toto opatření srazilo inflaci. Druhým zdrojem by měl podle něj být modernizační fond, kam podle Havlíčka připluly peníze díky „zbrklé zelené politice EU, kdy se vyhonily ceny emisních povolenek“. Těmito způsoby by se prý zásadním způsobem pomohlo a nenarušilo by to státní rozpočet. „Rozumím ministru financí v tom, že nechce, aby se mu boural rozpočet, jak si ho postavil, ale bude tam navíc dividenda ČEZ, můžeme si stáhnout navíc peníze z modernizačního fondu a bude tam mít navíc určitou část z vyšších příjmů z DPH, i když uznávám, že ta se bude zase kompenzovat tím, že má vyšší inflační výdaje,“ míní Havlíček.