Reportéři ČT: Posudky o Redlově nesvéprávnosti hovoří o chorobné touze rozdávat majetek na charitu

Někdejší spolupracovník českého zločince Radovana Krejčíře, zlínský podnikatel Michal Redl, nebyl do předminulého týdne veřejně známý. To se změnilo poté, co ho policie v akci Dozimetr označila za hlavu zločinecké skupiny kolem pražského dopravního podniku.

Kvůli korupčnímu skandálu se řeší Redlovo psychické zdraví. Podle české justice je od roku 2008 částečně nesvéprávný. To je ovšem v rozporu s tvrzením policie, která ho vnímá jako hlavu zločinecké skupiny. Redl podle nich měl podnikat a s politiky hnutí STAN údajně konzultoval strategická rozhodnutí.

„Organizovaná zločinecká skupina podle policie ovlivňovala zakázky pražského dopravního podniku, který hospodaří s miliardovým rozpočtem, a potom se z jednotlivých zakázek snažila získat provize. Na klíčová místa v dopravním podniku dosazovala své lidi,“ připomíná kauzu redaktorka Radiožurnálu Markéta Chaloupská.

Kriminalisté si přišli také pro nyní již bývalého náměstka pražského primátora Petra Hlubučka, tehdy ze STAN. Policie bude muset svá tvrzení prokázat nejprve před státním zástupcem a pak před soudem.

Případ se dotýká i dalších politiků hnutí STAN. Kvůli podezřelým kontaktům s Redlem rezignoval na funkci ministra školství Petr Gazdík, který skončil i jako místopředseda hnutí. Členství pozastavil i dřívější místopředseda hnutí Stanislav Polčák.