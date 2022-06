Mimořádnou schůzi sněmovny kvůli DPP chtějí kromě opozice i Piráti. Tři novely by mohly pomoci odhalovat korupci

Dvanáct obviněných, pět z nich ve vazbě, to je dosavadní bilance kauzy Dozimetr. Státní zastupitelství o dalších krocích už týden neinformuje. Policii v pátek kritizoval ministr spravedlnosti Pavel Blažek (ODS) mimo jiné za rozsah dokumentu, který předala aktérům kauzy a poté unikl na veřejnost.

„To obvinění obsahuje i některé věci snad až bulvárního charakteru. Jako by – a teď to říkám s velkým J – Jako by to bylo připraveno pro to, aby to zaujalo média,“ sdělil v Senátu.

Policie na kritiku nereagovala. Opakovaně ale zdůrazňuje, že postupovala podle zákona. „Všechny výroky rozhodnutí policejního orgánu musí být řádně odůvodněny,“ sdělil policejní prezident Martin Vondrášek v Lidových novinách.

Jaké informace mají zveřejňovat firmy s podílem státu?

Kritika zní z parlamentu i kvůli údajně neprůhlednému hospodaření pražského dopravního podniku. Změnit by to měla například vládní novela takzvaného infozákona. „Díky transparenci můžeme předcházet takovým věcem, jako je takzvané hlubučkování,“ řekl předseda poslaneckého klubu Pirátů Jakub Michálek.

Podle návrhu budou muset firmy s nadpolovičním vlastnictvím státu nebo samospráv zveřejňovat většinu informací. Kromě dopravního podniku se zákon týká třeba ČEZu, Budvaru nebo Českých drah. Ty deset let odmítají říct cenu předkupního práva na atraktivní pozemky kolem Masarykova nádraží.

„Naučili se skvěle hrát ping-pong. Napřed si hráli ping-pong v rámci Českých drah, což tehdy zákon umožňoval, takže České dráhy to hodily představenstvu a to zase zpátky, a potom se to opakovalo ještě několikrát,“ popisuje právník spolku Oživení Marek Zelenka.