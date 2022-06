Co se týče problému korupce, nemám žádné iluze, tvrdí Ondráčka. Podle Nouzy jde vždy o selhání jednotlivce

přehrát video Události, komentáře: Telenovela korupce Zdroj: ČT24

„Je to obrovský problém. Samozřejmě se ukazuje, co všechno ještě vyplave ven, protože to rozhodně nekončí,“ řekl Ondráčka. Otázka podle něj je, co se s tím dá dělat, protože z jeho pohledu není možné, aby městská firma jako pražský dopravní podnik byla pravidelně cílem „takovýchto nájezdů a dělaly se kolem nich organizované skupiny, které tam loupí“. V případě takzvaných politických podnikatelů by nebyl Ondráčka tak negativní, řada z nich byla i trestně stíhaná. „Samozřejmě i polické strany si uvědomily, že pokud budou spojovány s těmito lidmi, tak je to nakonec sejme. Proto je divné, že hnutí STAN se takto nechalo jakoby připojit s lidmi, o kterých věděli, že jsou velmi podivní, dokonce se nechalo od nich financovat, což je prostě problém,“ podotkl.

Nouza si nemyslí, že se korupce často skloňuje zejména v oblasti stavebnictví. „Prostě je to nějaký jev ve společnosti, dopouští se ho individuality – osoby, které z toho mají nějaký profit,“ řekl. Nedovede si představit systém, který to dokáže vždycky ochránit. Problémové jsou ve státní správě a ve veřejných společnostech mnohdy také zakázky v IT či ICT (informační a komunikační technologie), které bývají předražené. „Zakázky v oblasti ICT jsou někdy komplikované, podobně jako velké zakázky v jiných oblastech. A tady existuje cesta, jak postupně začít budovat větší transparentnost, protože mnoho věcí v této oblasti se stává jakousi komoditou. Tedy je to něco, co téměř můžu kupovat jako na e-shopu. Jsou to dohledatelné a srovnatelné ceny, takže aby někdo uměle nasadil nějakou jinou cenu, než která je běžně viditelná a dostupná třeba na internetu, tak už to možné není,“ vysvětlil Zajíček. Myslí si, že největší problém může být u zakázek, které jsou jedinečné, které se dodávají například pro jedno ministerstvo a jsou ojedinělé v tom, že třeba zpracovávají agendu jednoho zákona. Upravit si pravidla hry Ondráčka v této souvislosti upozornil, že díky svému působení v čele Transparency International nemá žádné iluze, a popsal, jak korupce funguje. „Viděl jsem mnohé věci,“ říká. „Je první liga byznysu, která si dokáže dneska upravit pravidla hry, které legitimizují tu jejich činnost, ať už je to vodárenství, lesnictví, odpady, teplárny a podobné věci, kde jde o desítky miliard. A tam se to dělá prostě elegantně v rukavičkách, tam se téměř nikdo nenechá chytit,“ popsal. Podle Nouzy se vždy jedná o selhání jednotlivce. „Já si myslím, že by bylo dobré, aby společnost lidí vychovávala, ale je to otázka, prostě je to obraz společnosti. Pojďme si to přiznat na rovinu, protože když si to přiznáme, pak s tím můžeme něco dělat,“ poznamenal.