STAN vrátí 300 tisíc korun z darů od obviněného podnikatele Michala Redla. Piráti požadují kvůli kauze vysvětlení

Podle Deníku N dorazily hnutí STAN od roku 2016 více než tři miliony korun od lidí a firem spojených s rodinou Redlových. Vedle zesnulého otce stíhaného podnikatele šlo i o lidi působící v orgánech společností spojených s Redlovými, napsal server. Částka 300 tisíc korun pak předloni dorazila od podnikatele Pavla Manďáka, který následně založil firmu s Redlovou partnerkou a Nemrahem.

Starostové prověřovali všechny dary i začátkem letošního roku. Reagovali tak na zprávy médií, že hnutí dostalo peníze od firem ovládaných společnostmi z Kypru a další od společnosti s trestně stíhaným spolumajitelem.

Předseda hnutí Vít Rakušan tehdy uvedl, že financování STAN není v rozporu se zákonem, ale zákonnost z hlediska veřejnosti nestačí. Hnutí proto oznámilo, že vrátí zhruba 3,42 milionu korun od právnických osob a nadále bude přijímat dary jen od fyzických osob.

Piráti chtějí od STAN vysvětlení kauzy

Předseda Pirátů a vicepremiér Ivan Bartoš uvedl, že v kauze kolem obžalovaného Petra Hlubučka bude od hnutí STAN požadovat oficiální vysvětlení. Kauze se bude věnovat i setkání předsedů koaličních stran K5. Potvrdil to mluvčí vlády Václav Smolka.

Bartoš označil za nepřijatelné, jaké informace ohledně Hlubučka a Redla přicházejí. „Požádali jsme STAN o jednání, aby nám příští týden vysvětlili všechno ohledně těchto kauz, vyjasnili situaci i kolem Petra Gazdíka,“ uvedl.

Starostové by podle něj měli popsat své další kroky, po kterých bude vyloučené jakékoliv další působení lidí napojených na rozkrytou mafiánskou strukturu v hnutí.

„Byli jsme ujištěni, že jde o dávnou minulost. Chceme tedy slyšet, jak to skutečně bylo,“ uvedl Bartoš s tím, že při vzniku společné koalice do sněmovních voleb zjišťovali vazby STAN na Redla, který patřil do skupiny kolem Radovana Krejčíře. Za dobrý krok podle prohlášení považuje i to, že Piráti odmítli umístění bývalého místopředsedy STAN Stanislava Polčáka na společnou kandidátku.

Pokud se potvrdí, že „špinavé peníze“ z kauzy šly nějakým způsobem na podporu hnutí STAN, musí se do poslední koruny vrátit, míní Bartoš. „A všichni lidé, kteří se na tom podíleli, vyvodit odpovědnost,“ uzavřel.

V kauze nejsou vazby na vládu, míní Fiala

Detektivové ve spisu ohledně údajné korupce v pražském dopravním podniku zmiňují vedle bývalého náměstka pražského primátora Petra Hlubučka i dalšího politika hnutí STAN, ministra školství Petra Gazdíka. Ten tam ale nefiguruje jako obviněný. Policisté konkrétně hovoří o Gazdíkových kontaktech s obviněným Michalem Redlem.

Premiér Petr Fiala (ODS) v reakci na to uvedl, že situaci řeší s předsedou hnutí STAN Rakušanem a trvá na tom, že dosavadní zprávy o případu neukazují vazby na vládu. „S panem ministrem školství Petrem Gazdíkem jsem samozřejmě včera o tom důkladně mluvil, ale ujistil mě, že není zapojen do něčeho, co by mělo vyvolávat jakékoliv podezření o čistotě jeho kroků,“ řekl pro ČT.

„Ta informace mě každopádně překvapila a s Petrem Gazdíkem mám svolanou schůzku, kde od něj budu chtít slyšet vysvětlení. Teď nebudu říkat, že mě to zklamalo. Ale že jsem z toho byl překvapený, to ano,“ reagoval předseda hnutí STAN a ministr vnitra Vít Rakušan pro server Seznam Zprávy.

Ke změnám na úrovni kabinetu by nemělo dojít ani podle dalšího koaličního partnera, Pirátů. „Já doufám, že ve finále tím vládní spolupráce nebude nijak dotčena. Mně ta kauza, tak jak je postupně odkrývána v médiích z těch spisů, přijde jako dosti skandální,“ uvedl už v pátek ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš (Piráti). Opozice ale požaduje svolání mimořádné schůze.

Pospíšil kvůli kauze podá žalobu na Čižinského

Europoslanec a šéf pražské TOP 09 Jiří Pospíšil podá žalobu na starostu Prahy 7 a lídra uskupení Praha Sobě Jana Čižinského kvůli jeho výrokům ohledně údajné korupce v pražském dopravním podniku (DPP).

Pospíšil to uvedl na Twitteru v reakci na Čižinského vyjádření - ten napsal, že jeden z podezřelých Matej Augustín se stal ekonomickým ředitelem dopravního podniku i díky straně TOP 09. Podle Čižinského to mělo vést k sesazení Pospíšila z funkce šéfa zastupitelského klubu na pražském magistrátu.

Chápu, že jedeš kampaň, ale toto je naprosto nepřípustné. Vsázíš na to, že sociální sítě nerozliší pravdu a umožní ti takto lhát. I proto jsem se rozhodl obrátit se na soud a podat na tebe žalobu. Jedině tak bude věc jednoznačně objasněna a jedině tak je možné tvým lžím zabránit. — Jiří Pospíšil (@Pospisil_Jiri) June 18, 2022

Dozorčí rada DPP už Augustína po oznámení policie o obvinění uvedené skupiny lidí odvolala z představenstva této městské společnosti. „Teď je jasné, proč obviněný Augustín byl v představenstvu DPP na místě patřícím TOP 09. Taky už chápu, proč se členové klubu TOP 09 zbavili svého předsedy Jiřího Pospíšila - nechtěli mít s tímhle, s těmito lidmi, s panem Jiřím Fremrem nic společného,“ napsal Čižinský.

Teď je jasné, proč obviněný Augustín byl v představenstvu DPP na místě patřícím TOP 09. Taky uz chápu, proč se členové klubu TOP 09 zbavili Jiřího Pospíšila - nechtěli mít s tímhle, s panem Fremrem nic společného. Za odplatu nemohou kandidovat. Respekt!https://t.co/t1NPmAYFwz pic.twitter.com/tx6yB1nVhP — Jan Čižinský (@jancizinsky) June 18, 2022

Fremr je podle serveru Novinky Pospíšilovým poradcem v oblastech podpory podnikání, dopravy a energetiky a jako epizodní postava je rovněž zmíněn v policejním usnesení o obvinění v kauze DPP.

„Nemám s kauzou Hlubuček nic společného, pana Augustína přivedl a prosazoval pan Petr Hlubuček a zvolil ho do vedení dopravního podniku (náměstek primátora za Praha Sobě) Adam Schneinherr,“ reagoval Pospíšil pro Deník N.

„Ať žalobu klidně podá. Každý ví, že pan Fremr je pravou rukou pana Pospíšila. A nahrávky s panem Fremrem teď vlastně vysvětlují, proč byl pan Augustín v představenstvu navržen za TOP 09,“ sdělil Čižinský Novinkám.