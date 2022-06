DPP byl vždycky rejdištěm šedých eminencí. Nezměníme to ze dne na den, říká náměstek Scheinherr

Dopravní podnik hlavního města byl podle něj vždycky rejdištěm šedých eminencí. „Když jsem do toho šel, spousta lidí mě varovalo, že tohle se může objevit a že s tímhle musím něco dělat,“ řekl Scheinherr k funkci, ve které je čtyři roky.

Náměstek primátora zatím nemá informace o tom, že by dopravnímu podniku kvůli organizované skupině vznikla nějaká škoda. Upřesnil, že podal trestní oznámení ve věci žádosti o úplatek v případě zakázky na přestavbu okolí metra Nádraží Holešovice. V této souvislosti upozornil na tehdejšího člena vedení dopravního podniku člena Mateje Augustína.

„Já jsem jeho kroky kontroloval a čtyři až pět měsíců po jeho nástupu do funkce jsem podal trestní oznámení. Hodlal blokovat společný podnik Nádraží Holešovice do doby, než dostane úplatek prostřednictvím své působnosti v jednání představenstva,“ vysvětlil Scheinherr s tím, že i díky podání trestního oznámení tak k úplatku nedošlo.



Představenstvo podniku kromě odvolání Augustína postavilo mimo službu i další tři zaměstnance. Jde o šéfa IT oddělení, šéfa právního oddělení a šéfa technické správy subjektu. Více podrobností ale nechtěl Scheinherr vzhledem k vyšetřování prozradit.