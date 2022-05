Analýza inspekce potvrzuje, že špatná komunikace rodičů a učitelů trápí znevýhodněné regiony. Může to ovlivnit výsledky dětí

Ve druhém případě si tak na výuku rodiče stěžovali a v konečném výsledku to vedlo k opuštění původního záměru a k návratu k tradičnímu stylu učení. „A podobné to může například být, pokud by škola chtěla zrušit tradiční hodnocení žáků známkou a místo ní hodnotit pouze slovně. I zde může být bez komunikace této změny odpor rodičů velmi silný,“ dodává Andrys.

Komunikační problémy mezi školami a rodinami v ekonomicky a sociálně znevýhodněných regionech nejsou podle ředitele Národního pedagogického institutu (NPI) Ivo Jupy velkým překvapením. „Že jsou tam vztahy horší, je podstatou věci. Ta znevýhodněnost vychází z toho, že rodiče zpravidla nejsou na takovém stupni vzdělání. Respektive spíš než stupeň vzdělání v tom hraje roli to, že vzdělávání a školství pro ně nejsou takovou prioritou jako pro rodiče s vyšším vzděláním,“ vysvětluje ředitel. Dodává, že Česká republika se toto snaží desítky let zlepšit, ale úplně se jí to nedaří. „To, že se to děje, není zásadní objev, ale potvrzení jasné pravdy,“ komentuje analýzu Jupa.

Ředitelé nespokojenější než kantoři

Na komunikaci se zákonnými zástupci se ČŠI v analýze ptala i ředitelů. Ti ji vnímají ještě hůře než učitelé. Jak ukazuje interaktivní mapa, při inspekčních kontrolách označilo vztahy s rodinami za překážku až 66 procent vedoucích pracovníků z okolí Domažlic a Tachova. Z téměř 65 procent to vadilo i pedagogům v Brně. Nikdo z nich si naopak nestěžoval v okresech Český Krumlov, Jeseník a Plzeň-jih.

Zlepšit komunikaci mezi školami, rodiči i žáky se NPI snaží pomocí pilotních projektů. Za poslední tři roky uspořádal na 280 školách informační debaty pro veřejnost i kantory. „Prošly tím tisíce lidí na různých školách. Je to i podpora pro školy, kde mají sociálně a ekonomicky znevýhodněných dětí více než jinde,“ vysvětluje Jupa. Zároveň NPI provozuje web Zapojme všechny, kde v populárně naučných článcích mimo jiné rozebírá i komunikaci ve školním prostředí.