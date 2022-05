Pedagogové se vyhýbají funkci ředitele. Obávají se administrativy i velké zodpovědnosti

V této škole je přes padesát pedagogů a téměř sedm set žáků. Helena Patáková dokonce i pár hodin v týdnu učí. Do konkurzu na ředitelku šla po deseti letech v roli učitelky. Měla vlastní vizi, jak by měla škola vypadat. „Spousta věcí se mi zdála nesmyslná, ale dnes třeba vím, že to není nesmyslné rozhodnutí, ale že je to zákon, který říká, že to tak musíme dělat,“ uvedla.

Ředitelé si také musí rozšířit své vzdělání, třetina ho ale absolvuje až po jmenování do funkce, a to v době, kdy by se měli co nejvíc věnovat své škole. „Nemáme vytvořený systém přípravy budoucích ředitelů tak, jak je to v úspěšných vzdělávacích systémech,“ sdělil ústřední školní inspektor Tomáš Zatloukal.

Podle odborníků chybí i systém jejich podpory. Ministr školství chce studium změnit, teď se při něm ředitelé hlavně dozví, co podle zákonů a vyhlášek musí, nesmí a co jim za to hrozí. „Méně už se tam řeší ředitel jako lídr pedagogického procesu, jak vést kolektiv, jak řešit problémy, jak řešit psychologickou intervenci,“ upozorňuje ministr školství Petr Gazdík (STAN).

Stejné věci chtěla v roli ředitelky řešit i Helena Patáková. Její plány ale nejdřív překazila pandemie covidu-19 a nyní děti ukrajinských uprchlíků. „Pořád řešíme tyto záležitosti, na tu pedagogickou část, na kterou jsem odborník, nemám tolik času, jak bych si představovala,“ uvedla ředitelka. Věří však tomu, že školu podle své vize vybudovat dokáže. Čas na to stále má, ředitelé škol jsou totiž ve funkci šest let.