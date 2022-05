Pro novináře je nejdůležitější zvědavost, myslí si šéfredaktor Českého rozhlasu Plus Šabata

Na univerzitě ho lákalo studium práv i žurnalistiky. Novinařina ale nakonec zvítězila a první zkušenosti sbíral Petr Šabata v Mladé frontě ještě za nadvlády komunistů. „Bylo nutné smířit se s tím, že nemůžete psát o skutečnosti jaká je,“ říká o svých novinářských začátcích.

Kromě toho, že se musel potýkat se všudypřítomnou cenzurou, mu ale zkušenost se psaním za totalitního režimu do života dala i důležitý nadhled: „Svoboda slova není něco automatického, má to velikou hodnotu. My, co jsme ji nezažili – a nechci generalizovat – si jí mnohem více vážíme,“ popisuje.

V roli parlamentního zpravodaje prožil Šabata i sametovou revoluci. S rokem 1989 má spojené mimo jiné i pocity nejistoty. „Nebylo jisté, jak to celé dopadne,“ uvádí s tím, že se například nevědělo, zda se někde nechystá armáda, která by převrat potlačila. To, že režim skutečně padne, mu došlo až na demonstraci na Václavském náměstí, kam budoucí ministr práce a sociálních věcí Petr Miller přivedl dělníky z ČKD. „Pochopil jsem, že když se moc nemůže spolehnout na dělníky z ČKD, tak se to zlomilo,“ popisuje.

Heleďte, tam v Praze končí šéfredaktor

V Mladé frontě pokračoval Šabata i po převratu a noviny nakonec také vedl. „Redakce byla tehdy jako cirkusový vůz,“ vzpomíná. Klíčová byla podle něj role zahraničních vydavatelství, která v 90. letech skupovala média v Česku. „Velmi nám pomohly praxe v západních novinách a učení se z vlastních chyb,“ doplňuje.

Nejdůležitější vlastností novináře je ale podle Šabaty zvědavost. „Mnoho věcí se dá naučit, ale zvědavost nenaučíte,“ míní. Chybět by novinářům neměla ani jistá drzost a touha zjistit, „co je za tím“.