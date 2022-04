Senátní výbor odmítl nominaci Poledníka na ústavního soudce

Členové výboru před volbou vytýkali Poledníkovi mimo jiné to, že s výjimkou rozhodcovské zkušenosti nepůsobil u žádného soudu a jeho publikační činnost je zaměřena většinou na historii advokacie. Advokát uvedl, že by Ústavnímu soudu mohl přispět desítkami let své praxe.

Poledník k důvodům nominace řekl, že se s prezidentem nezná. Poznamenal ale, že má advokátní kancelář v Brně, kde Ústavní soud sídlí, a že je v právnických kruzích trochu známý.

Ke sporné Zemanově milosti pro správce lánských lesů Miloše Baláka advokát uvedl, že je to oprávnění, které prezident má. „Zda to měl udělat, to je otázka jiná,“ uvedl bez dalších podrobností. Řekl také, že změně ústavní úpravy o možnostech odvolání prezidenta by musela předcházet podrobná analýza a že její současná podoba je spíše otázkou aplikace.

Sedmdesátiletý Poledník v advokacii působí od roku 1976 po absolvování Právnické fakulty nynější Masarykovy univerzity v Brně. Nemá specializaci, ale zvýšený zájem věnuje trestnímu právu. Je také členem Slovenské advokátní komory. „Složení soudcovského sboru by mohl obohatit jako odborník z aplikační praxe bez úzkého zaměření,“ uvedl v žádosti Zeman. Proti Poledníkově nominaci se vyslovili již dříve zástupci senátorských frakcí. Senát o nominaci Poledníka rozhodne 11. května.