Senátoři nejspíš nepodpoří nominaci advokáta Poledníka na ústavního soudce

„Nechci to vydávat za definitivní stanovisko klubu, ale zatím to vypadá tak, že pana Poledníka nepodpoříme,“ uvedl Nytra. Vycházel z informací o Poledníkovi, které „nejsou moc příznivé“. Podobně se vyjádřila i předsedkyně klubu KDU-ČSL Šárka Jelínková. „Zatím to vypadá, že tuto nominaci pana prezidenta nepodpoříme,“ uvedla.

K odmítavému postoji vůči Poledníkovi dospěli senátoři za STAN podle předsedy Petra Holečka na základě různých informací. Jednou z nich bylo to, že Poledník nerespektoval při exekučních řízeních rozhodnutí Nejvyššího soudu o nezákonných exekucích, uvedl Holeček.