Bojují proti dezinformacím a jejich pravou identitu nikdo nezná. Českých elfů přibývá

Je také autorem knihy s názvem No Future: Vezeme děti na parním stroji do virtuální reality?

Situace v Česku je podle ní jiná. Spolupráce elfů a bezpečnostních složek – i kdyby fungovala – tak by byla spíše na nižších úrovních. Pokud na vyšších, zůstalo by to neveřejné. „Český ministr minulé vlády by asi nedal na Twitter veřejně, že mu elfové pomohli,“ dodala a připomněla, že v některých zemích spolupracují členové hnutí s bezpečnostními složkami právě proto, že z hlediska dat dokáží vyhledat cokoliv kdykoliv. Zmínila, že je otázkou, nakolik se k činnosti elfů a boji proti dezinformacím postaví nynější vláda.

„Klíčový je celospolečenský konsensus na míře hrozby,“ vysvětluje. Není tak divu, že největší komunity co do počtu i síly jsou podle ní v zemích, které přímo sousedí s Ruskem. „Většinová společnost se zde shoduje na tom, že Rusko je hrozba, problém a vede kyberneticko-informační válku. Kdybychom dělali průzkum o situaci ještě před válkou na Ukrajině, tak i právě na Ukrajině či v Litvě bude na prvních příčkách mezi hrozbami právě Rusko,“ vysvětluje.

Elfí struktura je v každé zemi odlišná. Co se týče vnitřních podmínek, záleží na nastavení procesů v hnutí, počtu účastníků či způsobu boje proti dezinformacím. Vnější podmínky pak podle Klečkové do jisté míry zlehčují elfům práci.

Mnozí z českých elfů také mají často strach z toho, že by se někdo z okolí či širšího kruhu o jejich činnosti dozvěděl, například vyjadřují obavu z toho, že by mohli mít problémy v práci. „V Pobaltí mají strach z toho, aby na ně nezaútočili trollové, aby jim neničili život podobně jako Jessice Aro (novinářka, která veřejně vystupovala proti ruským trollům a stala se terčem útoků, pozn. red.). V Česku se bojí toho, aby lidé neútočili na jejich děti či neměli problém v zaměstnání, a tak dále – míra hrozby je odlišná,“ míní Klečková.

Přesto však počet elfů od založení organizace v Česku masivně narostl. „Zájem byl velmi překvapivý a převýšil mnohonásobně očekávanou digitální agresi. V některých ohledech převyšuje schopnost možné spolupracovníky začlenit,“ říká Kartous. Organizace totiž musí budoucí členy důkladně prověřit, než je pustí dále.

V současnosti jde podle něj o nižší stovky lidí, kteří se na iniciativě podílejí, desítky těch, kteří jsou aktivní na týdenní bázi a nižší desítky těch, kdo iniciativu řídí a dennodenně se na její činnosti podílejí.

Anonymní elfka: Byla to pro mě jasná volba

Jedním z elfů je i žena, jejíž jméno musí z důvodu bezpečnosti zůstat utajeno, redakce však její totožnost zná, říkejme jí třeba Jana. Iniciativa ji oslovila poté, co si ji její představitelé prověřili a nabyli dojmu, že by byla přínosem. „Já jsem na to kývla, protože jsem se ruskými dezinformacemi a bojem s ruskými narativy zabývala už předtím,“ líčí žena, která podle svých slov pracuje v IT a zajímá se i o politiku. „Byla to tedy jasná volba,“ říká.

Podotýká rovněž, že lidé, kteří působí ve skupině Českých elfů, jsou velmi rozdílní. „Jsme různého věku, politické orientace, pohlaví a tak dále. Funguje to díky tomu, že jsme hodnotově neutrální, protože náš mandát je čistě bojovat se zahraničními (ruskými a čínskými) hrozbami proti republice jako celku,“ dodává s tím, že ve skupině je téměř od začátku působení.

Struktura Českých elfů je přísně hierarchická. „Znám jen lidi na mé úrovni velení a samozřejmě svůj tým, ale neznám nikoho z týmu velitelů, se kterými spolupracuji. Znám rovněž svého přímého nadřízeného,“ vysvětluje také Jana. „Fungujeme od začátku v podstatě vojensky, osvědčilo se to,“ dodává s tím, že zpravidla se tak znají jen lidé v týmu, ve kterém jsou, nutno podotknout, jen virtuálně a jen pod skrytou identitou.