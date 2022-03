„Je to i naše vina.“ Válku kritizují i ti, kteří jinak proti režimu neprotestují, všímá si překladatelka v Rusku

Ve svých dílech se dotýká bolavých míst ruské historie, celosvětovým bestsellerem se stal román Daniel Stein, překladatel vycházející ze skutečného osudu Žida Oswalda Rufajzena, který za války spolupracoval s nacisty, zároveň pomohl zachránit mnoho lidí. Do časů Sovětského svazu jsou pak zasazeny knihy Zelený stan a Případ Kukockij. „V dopise vypíchla tři slova, která charakterizují pocity, řekla bych, nejen její, ale celé ruské společnosti: bolest, strach a stud,“ citovala aktuální prohlášení Ljudmily Ulické překladatelka jejich děl do češtiny Machoninová.

Proti válce se ozval rovněž další spisovatel, jehož knihy vycházejí v českých překladech – analytik totalitních režimů Vladimir Sorokin. Znám je i díky oceňované dramatizaci jeho satirické prózy Den opričnika v pražském Studiu Hrdinů, kde v hlavní roli exceloval Karel Dobrý.

„Prohlásil, že válka proti Ukrajině je začátek konce. Že zdaleka není namířena jen proti Ukrajině, protože v projevu Vladimira Putina se daleko víc skloňovala slova jako Amerika a NATO. Takže celkově míří podle Sorokina proti Západu. Píše, že vinu za to všechno nesou Rusové, včetně jeho samotného, že ji budou muset nést do chvíle, než tento režim padne,“ tlumočí autorovy názory překladatelka.

A co jsem dělal já? Ptá se herec z ruského seriálu Černobyl

Proti válce ale nevystupují jen tradičně opoziční intelektuálové. „Ohlasů je obrovské množství i z vrstvy společnosti, která jinak neprotestuje proti režimu,“ všímá si Alena Machoninová.

„Třeba jsem zaznamenala vystoupení populárního herce Danily Kozlovského, který dosud vystupoval ve vesměs patriotických filmech, například v ruské odpovědi na seriál Černobyl od HBO. Teď vydal prohlášení, v němž se ptal, co celých těch osm let od okupace Krymu on sám dělal. A přiznával, že i on v současné době cítí strach, bolest, stud za sebe, za svou lhostejnost. A že samozřejmě je proti válce,“ jmenovala překladatelka jeden z kritický hlasů.

Napadení Ukrajiny odmítla i populární zpěvačka Zemfira, průkopník sovětského rocku Boris Grebenčíkov či rapper Oxxxymiron.