„Když velké děcko bije malé, co uděláte?" Ruskou agresi odsuzují umělci ze Západu, Ukrajiny i Ruska

Zpěvačka a herečka Barbra Streisandová „tvítla“: „Moji prarodiče z otcovy strany emigrovali z Ukrajiny. Srdce mi puká pro tamní odvážné lidi bojující proti ruské invazi. Putinova propaganda o ‚denacifikaci‘ jako zdůvodnění je jednou z největších lží tohoto století.“

Americká písničkářka Regina Spektorová, která se před dvaačtyřiceti lety narodila v Moskvě, ve svém příspěvku odkazuje k obrazu Guernica, k němuž Pabla Picassa inspirovalo vybombarodávání tohoto města, či ke knihám Vonneguta a Remarquea. A také k protiválečné písni Boba Dylana Master of War.

„Byli a stále jsou na světě skuteční nacisté. Ale na Ukrajině jsou pouze miliony civilistů zatažených do války a v Rusku jsou děti posílané do boje a umírající z žádného jiného důvodu než z toho bezedného a naplněného hrůzou: že politici a korporace chtějí ,víc, víc, víc, víc, víc, víc‘. A to je děsivé,“ nepochybuje písničkářka, jejíž rodina ze Sovětského svazu emigrovala v době perestrojky do USA. Ve Spojených státech tedy vyrostla a prosadila se jako muzikantka, získala nominaci na Grammy za píseň You've Got Time pro oceňovaný vězeňský seriál Orange Is the New Black.

K ukrajinským předkům se přihlásila kanadská herečka Katheryn Winnicková ze seriálu Vikingové. Uvedla, že se díky svým kořenům cítí jako „hrdá Ukrajinka“, a vyzvala lidi, aby „stáli při Ukrajině“. Také herečka Vera Farmigaová – nominována nominována na Oscara za film Lítám v tom a známá z prequelu k Hitchockovu filmu Batesův motel – připomněla, že se narodila v Americe ukrajinským emigrantům. Sdílela vlajku napadené země se slovy ukrajinské hymny a hashtagem #IStandWithUkraine.

Ovoce Putinovy propagandy, upozorňují umělci

V Bělorusku narozený a v Německu žijící filmař Sergej Loznica byl v roce 2018 oceněn na festivalu v Cannes za hrané drama z Donbasu. Podíl na ruském útoku podle něho má i západní svět, protože ignoroval varovné příznaky.

„Osm let vedla Ruská federace válku proti Ukrajině. Osm let zkoušela západní Evropa tuto válku ignorovat, dál s agresorem spolupracovat a podporovat ho. Teď sklízíme ovoce této ‚prozíravé‘ mírové politiky,“ je přesvědčen. „Pokud nebude nyní následovat tvrdá reakce států EU a NATO, skončí to špatně pro všechny. Bohužel se dějiny opakují a bohužel se z nich nikdo nepoučí,“ uvedl pro web Deutsche Welle.

Ukrajinská vítězka Eurovize z roku 2016 Jamala ve videu se svými dětmi říká: „Nechceme válku! Jsme pro mír. Prosím, podržte Ukrajinu. “Hudební soutěž vyhrála se skladbou 1944 o deportacích krymských Tatarů z rozkazu sovětského diktátora Josifa Stalina. Text mnozí chápali jako kritiku ruské anexe Krymu v roce 2014. Eurovize po útoku Ruska na Ukrajinu překvapila prohlášením, že účast ruských interpretů v letošním ročníku zakazovat nechce.

Ukrajinský básník a prozaik Serhij Žadan, jenž byl před pár lety mimo jiné hostem brněnského Měsíce autorského čtení, vyjádřil obavy ze síly propagandy. „Těší mě, že někteří ruští umělci jasně ukázali, kde stojí, ale jejich hlasy nemají žádnou šanci být vyslyšeny. Mám mnoho dlouholetých přátel, i mezi umělci, kteří skutečně věří, že Ukrajina chce napadnout Rusko – tady se už ukazuje vliv Putinovy propagandy,“ upozornil v Deutsche Welle.

Zastavte válku, žádá ruský rapper

K ruským umělcům, kteří odsuzují ruskou agresi, patří například zpěvák gruzínského původu Valerij Meladze. „Dnes se stalo něco, co by se nemělo nikdy stát. Historie bude soudit tyto činy. Ale dnes vás prosím: zastavte válku,“ apeloval na Putina ve videu zveřejněném v den útoku.

Ruský hiphoper Oxxxymiron vyzval k vytvoření jednotného protiválečného hnutí v Rusku. „Vím, že proti téhle válce je většina obyvatel Ruska,“ tvrdí na Instragramu. „Čím více lidí bude mluvit o svém skutečném postoji, tím rychleji můžeme tu noční můru zastavit,“ domnívá se. Dodal také, že nemůže bavit své fanoušky, zatímco na Ukrajinu dopadají rakety a Kyjevané se musejí schovávat v metru.

Proti ruské invazi vystoupila rovněž ředitelka státního kulturního Mejercholdova centra Jelena Kovalskaja. Na Facebooku oznámila, že na protest rezignuje ze své funkce. „Člověk nemůže pracovat pro vraha a nechat si od něj platit,“ napsala.

Soucítíme, píší západní celebrity

Útok, jemuž čelí Ukrajina, nenechala lhostejnými ani umělce západního showbyznysu. „Byl jsem naprosto v šoku, když jsem viděl, kolik Ukrajinců je zabíjeno,“ připustil anglický hudebník Peter Gabriel. „V Evropě byla záměrně zahájena naprosto zbytečná válka. Tato invaze je barbarských rozhodnutím jednoho muže. Válečným zločinem. Ať se stane cokoliv, už by mu nemělo být nikdy dovoleno opustit ruskou půdu,“ myslí si o Putinovi.

Britská zpěvačka a politická aktivistka Annie Lennoxová se ptá: „Jakou cenu musí obyčejní lidé zaplatit za tuto noční můru šílenství a brutalitu invaze a válčení? Nebo je to jen propracovaný podvod? Zastrašovací taktika? Výhružka?!“ Nepovažuje prý nijak za samozřejmé, že mohla prožít 67 let v míru, a válku proto vnímá jako nepřijatelné barbarství.

Pro autora thrillerů Stephena Kinga je odpověď na ruský tah jasná. „Co se většina z nás naučila jako děti na hřišti: Nebudeš jen přihlížet, zatímco velké dítě bije malé dítě. Možná dáte jednu dvě rány, abyste velké dítě zastavili, ale to je správná věc,“ nepochybuje.

Herec Mark Ruffalo, známý z filmů Zodiac nebo jako filmový Hulk, vyjádřil lítost nad situací, která zasáhne do nevinných životů na obou stranách hranic. „Posílám lásku a modlitby všem nevinným lidem na Ukrajině, v Rusku a v Evropě, kteří se ocitli v tomto smutném a zničujícím okamžiku nesouměrného násilí a ničení. Zejména mladým lidem. Neudělali jste nic, čím byste si zasloužili tuto zvrhlou podívanou,“ vzkázal na svém twitterovém účtu.

Americká herečka a zpěvačka Miley Cyrusová vzpomněla na natáčení videoklipu k písni Nothing Breaks Like a Heart v Kyjevě. „Tento konflikt může vést k mnoha dalším mrtvým, další uprchlické krizi s tolika lidmi nucenými opustit své domovy,“ varuje na sociálních sítích.

Rovněž frontman kapely Franc Ferdinand Alex Kapranos zmínil, že koncertoval v Kyjevě a Oděse a že se na tato místa nyní vrací aspoň v myšlenkách. Vyjádřil solidaritu nejen Ukrajincům. „Také soucítím s ruským lidem, zvláště s lidmi, které jsem v průběhu let potkal a o kterých vím, že jsou tímto činem zděšeni a vědí, jaké strašlivé důsledky pro ně tento čin má,“ nechal se slyšet indierockový kytarista a zpěvák, který by měl se svou kapelou dorazit v létě také na Colours of Ostrava. I on patří k těm, kteří se obávají, že Putin svou agresi nezastaví, dokud nebonoví hranice Sovětského svazu.

Slova podpory zazněla přes internet třeba i od rappera The Weeknd, jeho kolegyně Missy Elliott, zpěvačky Amandy Palmerové nebo herečky Michelle Williamsové.