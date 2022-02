Čechům chodí v esemeskách falešné povolávací rozkazy, nemocnice blokují podivné e-maily

Zpráva, před kterou varuje ministerstvo obrany, se tváří jako povolávací rozkaz pro nástup do armády, který pisatel zdůvodňuje situací v okolních státech. Podle ministerstva obrany jde o falešnou zprávu, jejímž cílem je šířit paniku. Ministerstvo to uvedlo na Twitteru.

Falešná zpráva uvádí, že bližší informace o tom, co si s sebou má občan vzít, dostane poštou. Někteří diskutující na sociální síti poukazují na to, že údajné sdělení není napsáno zcela dobrou češtinou a zdá se, že ho nenapsal rodilý mluvčí.

„Pokud vám přijde zpráva tohoto typu, nevěnujte jí pozornost a odesílatele blokujte. Jedná se o falešnou zprávu! Jejím cílem je pouze šířit paniku. Česká republika a její občané jsou v bezpečí. Naším hlavním úkolem je v tuto chvíli maximální materiální podpora Ukrajině,“ uvedlo ministerstvo.

Nemocnice zablokovala zahraniční e-maily

Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) ve spolupráci s ministerstvem zdravotnictví (MZ) současně připravil doporučení ke snížení kybernetických hrozeb spojených s invazí ruských vojsk na Ukrajinu. Doporučení zaslal například vedení českých nemocnic. Jedno z doporučených opatření je také blokace zahraničních mailových adres.

Krajská nemocnice Liberec na základě varování už zablokovala příchozí e-maily ze serverů mimo Českou republiku. V důsledku aktivace těchto opatření není dočasně umožněna příchozí mailová komunikace ze serverů nemajících koncovku .cz. Nemocnice to uvedla na Twitteru. Do nemocnice by tak neměly dorazit e-maily například z domény gmail.com nebo třeba yahoo.com.

„Je to preventivní krok z hlediska bezpečnosti,“ řekl mluvčí nemocnice Václav Řičář. „Týká se to jen těch, kteří řeší problém s nedoručením výsledků na covid. Pokud ten problém mají, ať se na nás obrátí telefonicky,“ dodal.

„Vydali jsme doporučení, které bylo v pátek distribuováno ve spolupráci s ministerstvem zdravotnictví všem nemocnicím,“ potvrdila mluvčí NÚKIB Aneta Nevšímalová. Uvedla, že toto varování navazuje na obdobný dokument, který je veřejně dostupný na stránkách úřadu.

Bezpečnostní doporučení zdravotnickým zařízením směřuje ke snížení kybernetických hrozeb spojených s invazí ruských vojsk na Ukrajinu. „Jedná se o útoky typu Distributed Denial of service (dále jen “DDoS„), tedy odepření služby jejím zahlcením požadavky, a ransomwarový útok, tedy znepřístupnění dat jejich zašifrováním. V doporučení jsou popsány preventivní kroky, tedy jak se vyhnout incidentům způsobeným útoky a reaktivní kroky, tedy jak se zachovat, pokud úrok probíhá,“ informoval NÚKIB na webu.