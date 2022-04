Rusko mění na Ukrajině strategii. Politici i vojenský expert očekávají další krveprolití

Upozornil také, že se zdá, že dosud se Ruská armáda snažila šetřit náklady. „Teď ale musí dosáhnout nějakého úspěchu, takže nebudou litovat peněz a vrhnou do boje vše, co mají,“ varuje expert.

Podle vojenského experta Dyčky může ztráta Donbasu znamenat zároveň ztrátu nejbojeschopnější části ukrajinské armády. „Na obranu tohoto území se připravovala od roku 2015 a vždy tam byla nejbojeschopnější část armády. Byla by to také obrovská rána ukrajinské morálce a národnímu cítění,“ vysvětluje Dyčka.

V tom se s ní shoduje také ministr zahraničí Jan Lipavský. „Je to naprosto nestoudné, už jsme si ale zvykli, že Moskva takovéto kroky činí, ostatně i ta jednotka, která vyvraždila obyvatelstvo Buči, byla vyznamenána prezidentem Putinem. To znamená, v Rusku dnes neexistují žádné zábrany,“ míní ministr.

Jedním z účastníků cesty představitelů českého Senátu do Kyjeva byl Pavel Fischer (nestr.). V úterním Interview ČT24 Babišova slova o „marketingovém tahu“ odsoudil: „Pan Babiš je zřejmě expert na marketingovou komunikaci, tak mu tímto děkujeme za ocenění. Já mám za to, že pokud by se tam sám vydal, tak by zjistil, že to není o marketingu, ale o lidské solidaritě a odpovědnosti politiků také být tam, kde se píšou dějiny. Ty se dnes píšou v Kyjevě,“ vysvětlil Fischer.

Pobyt v ukrajinském hlavním městě na senátora silně zapůsobil: „Navštívit parlament, který je v obležení, je zážitek. Protože si uvědomíte, jak sebevědomá či vitální je parlamentní demokracie na Ukrajině. A přitom všude kolem jsou pytle s pískem, protože venku se střílí. Ale na druhou stranu nás chtěli přivést do míst bojů právě proto, že říkali, za pár měsíců nám třeba tohle nikdo nebude věřit, ruská propaganda už pouští do éteru zprávy, že jsme si to tady všechno jen vymysleli,“ dodal Fischer.