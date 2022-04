Mnozí ukrajinští uprchlíci opouštějí Česko, část míří zpět domů

Plnější než před pár týdny jsou teď i autobusy směřující na Ukrajinu. Jen z pražské Florence jich odjede každý den deset do různých částí země.

Podle ministerstva dopravy teď z Česka na Ukrajinu odjíždí zhruba čtyři sta až šest set lidí denně. Další stovky pak míří do jiných států. Například minulou neděli tak přijelo do tuzemska vlakem méně Ukrajinců, než zemi opustilo.

Někteří se vracejí na Ukrajinu pro svůj majetek, příbuzné, nebo třeba na pohřeb svých blízkých. „Ti lidé mají možnost se vrátit, mají možnost zkontrolovat svůj majetek, mají možnost přijít zpátky do České republiky, a nepozbývají u nás dočasné ochrany ve chvíli, kdy jenom vstoupí na území Ukrajiny,“ ujišťuje ministr vnitra Vít Rakušan (STAN).

Dítě chci mít raději v Česku

„Jedu teď do města Ternopil, pracuji tam jako doktorka. Vracím se, protože mě tam teď potřebují. Ale bojím se o své dítě, proto jsem ho odvezla do Česka do bezpečí,“ vysvětluje ukrajinská lékařka Valentina.

Pro svého syna jede autobusem z Florence také Natalia. Už několik let pracuje v Česku a o syna se stará otec v jejich rodném městě Oděse. „Chci ho odvézt do bezpečí,“ vysvětluje. „Vypadá to, že se bude v okolí bojovat víc a víc, a bojím se o něj.“

Někteří z nich se ale zpět do Čech vracet nechtějí. V takovém případě mají uprchlíci povinnost nahlásit úřadům, že Česko opustili a nehodlají se do něj vrátit. Evropská unie proto připravuje propojení systémů evidence běženců, aby jejich pohyb státy mohly lépe kontrolovat.