Nikdy jsem neměl jen jednu práci, říká šéfredaktor časopisu Forbes Petr Šimůnek

S novinařinou začínal v 90. letech. V té době byli podle něj novináři – včetně Šimůnka samotného – naivní. „Udělali jsme miliardy chyb, byli jsme strašně naivní. Spoustě věcí jsme nerozuměli, ale stejně to měli politici. Hodnoceno dnešníma očima jsme byli strašní, ale nešlo to jinak,“ popisuje šéfredaktor.

Německá vydavatelství byla dar z nebes

Kromě novinářů bez zkušeností s tvorbou v demokratickém režimu byla v Česku po revoluci podle Šimůnka také úplně jiná mediální krajina. Hlavně co se vlastnictví týče. „V 90. letech ovládla v Česku média německá vydavatelství. A to byl dar z nebes,“ myslí si Petr Šimůnek.

„Přišli sem vydělávat peníze, o nic jiného jim nešlo. Nebyli namočení v nějaké privatizaci, neměli tady známé politiky, neměli konexe na byznysmeny. Díky tomu byla média nezávislá, protože to vynášelo peníze,“ dodává. Změna nastala po finanční krizi. „Nejdřív něco koupil Andrej Babiš a pak, aby proti němu měli nabitou bambitku, tak i ostatní velcí čeští byznysmeni skoupili media a teď to tady vypadá, jak to vypadá,“ vysvětluje Šimůnek.

Pod jedním z velkých byznysmenů sám pracoval. Konkrétně v Hospodářských novinách patřících do vydavatelství Economia, jehož většinový podíl koupil v roce 2008 podnikatel Zdeněk Bakala.

„Zdeněk Bakala je jiná liga. Ten to viděl a vidí jako svoje poslání, že chce mít nezávislé noviny. Já si nepamatuji jediný případ za těch šest let, co jsem byl v Hospodářkách, že by Bakala volal kvůli tomu, že by chtěl něco ovlivnit,“ popisuje své působení v deníku Šimůnek a dodává: „Nepletl se do toho, o čem píšeme. Neprosazoval tam nějaký směr nebo svoje kamarády. Je to úplně něco jiného než s Andrejem Babišem a Mladou frontou.“