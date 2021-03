Petr Kellner zemřel při havárii vrtulníku

Vrtulník Airbus AS350B3 ve vlastnictví společnosti Soloy Helicopters of Wasilla se zřítil zhruba 80 kilometrů východně od města Anchorage. Nehodu bude podle policistů vyšetřovat Národní rada pro bezpečnost dopravy Spojených států amerických (NTSB). Nad místem platilo také omezení letu, to už ale bylo zrušeno.

Kellner měl být častým účastníkem výprav za heliskiingem

Předpokládá se, že se skupina chtěla v oblasti věnovat heliskiingu, tedy lyžování, při němž jsou sportovci vysazeni z vrtulníku. Podle The New York Times jsou podobné výpravy za adrenalinovým lyžováním v nedotčené přírodě spojené se značným rizikem, ale i vysokými cenami.

Chata, která vrtulník pro Kellnerův let najala, nabízí týdenní pobyty za 15 tisíc dolarů plus služby vrtulníku. V prohlášení vydaném v neděli večer její majitelé vyjádřili nad nehodou lítost. „Za 17 let, co tyto akce provozujeme, jde o první podobnou událost,“ uvedli s tím, že Kellner byl jejich častým hostem a přítelem.

PPF vlastní Home Credit nebo O2

Úmrtí podnikatele potvrdila mluvčí investiční skupiny PPF Jitka Tkadlecová. Pohřeb se bude konat v úzkém rodinném kruhu. Mluvčí zároveň požádala, aby všichni respektovali soukromí Kellnerovy rodiny.

„Zatímco jeho pracovní život byl plně ve znamení neuvěřitelné pracovitosti a kreativnosti, jeho soukromý život patřil jeho rodině a dětem. Pohřeb proto proběhne v úzkém rodinném kruhu. Prosíme všechny, zejména média, aby v tuto těžkou chvíli respektovali soukromí rodiny pana Petra Kellnera,“ uvedla Tkadlecová.