Ministerstvo financí zruší zálohy na silniční daň, dopravci budou moci odložit platbu DPH

Stanjura doplnil, že dopravci budou mít možnost odložit platbu daně z přidané hodnoty (DPH). Ministři to ve středu oznámili na tiskové konferenci po jednání vlády.

Kabinet už dříve rozhodl o zrušení silniční daně pro osobní automobily, dodávky a nákladní vozidla do 12 tun. Podnikatelům by to mělo přinést roční úsporu 4,2 miliardy korun. Je k tomu ale potřeba novela zákona o dani silniční, kterou má předložit ministerstvo financí. V případě, že by se úpravu legislativy nepodařilo včas schválit, Stanjura počítal s odpuštěním platby dubnových záloh. Nyní uvedl, že zálohy v dubnu a posléze v červenci nebudou muset platit ani podnikatelé s vozidly nad 12 tun.

Platbu DPH budou dopravci moci odložit

Na doporučení vlády Stanjura rozhodne, že dopravci, kteří budou mít problém zaplatit v termínu DPH, budou moci úhradu odložit. „Poprvé to bude platit zhruba 25. dubna, kdy kromě měsíčních plátců tu možnost dáme i těm menším, kteří jsou plátci jednou za čtvrtletí,“ uvedl. Bude záležet na podnikatelích, zda tuto možnost využijí. U platby záloh silniční daně naopak všechny vyzval, aby je neplatili. „Protože i pro ty, u kterých zůstane povinnost platit silniční daň, tedy u vozidel nad 12 tun, přejdeme z režimu pět záloh ročně na jednu platbu, abychom snížili administrativu,“ řekl dále.

Výpadek z plateb silniční daně, který bude mezi pěti a šesti miliardami korun, se podle Kupky nepromítne do investic do dopravní infrastruktury v průběhu roku. Bude nahrazen, uvedl.