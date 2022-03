Nový rozpočet je podle Skopečka odpovědnější, podle Havlíčka je ale plný švindlů

Vláda schválila rozpočet, i když je už nyní jasné, že bude potřeba ho kvůli výdajům spojeným s válkou na Ukrajině a rostoucím cenám energií novelizovat. Podle Skopečka bylo ale lepší schválit rozpočet již nyní a zbytečně neprotahovat rozpočtové provizorium. Náklady spojené s konfliktem a uprchlickou vlnou totiž prý lze jen stěží předpovídat.

Nižší schodek rozpočtu podle Skopečka ukazuje změnu směru rozpočtové politiky od „neodpovědného hospodaření směrem k odpovědnějšímu hospodaření“. Podle Havlíčka jsou ale úspory v rozpočtu pouhé „švindly“.

„To, co vy jste prezentovali v 77 miliardách jako úspory, jsou normální švindly z více jak poloviny. Vždyť se podívejte, co jste udělali na dopravě, vždyť se podívejte, jak jste to udělali s Českou poštou, jak jste to udělali s obnovitelnými zdroji,“ uvedl Havlíček.

Skopeček: Problém je ve výdajích, daně zvyšovat nechceme

Skopeček se také domnívá, že vláda bude schopná se i v této složité ekonomické situaci obejít bez zvyšování daní. Problém veřejných rozpočtů v České republice podle něj není nízký výběr daní, ale vysoké výdaje. „Já tady velký prostor pro zvyšování daní nevidím,“ řekl.

S tím, že by se daně neměly zvyšovat, souhlasí i Havlíček a připomněl snižování dání v době Babišovy vlády. „Cesta v tuto chvíli skutečně není přes zvyšování daní,“ konstatoval Havlíček. „Je to o tom, co jsme vždycky tvrdili, a to je důsledné vybírání daní,“ dodal a zkritizoval vládu za plán zrušit EET, která vznikla k tomuto účelu.

S příchodem uprchlíků z Ukrajiny se chce vláda podle Skopečka soustředit hlavně na jejich začlenění do pracovního trhu, což může znamenat dodatečné příjmy a zároveň to napomůže integraci.

Podle Havlíčka to ale vůbec nebude jednoduché vzhledem k tomu, že příchozí tvoří z velké části ženy, které nenahradí odcházející muže zaměstnané ve stavebním průmyslu.