Putin si plní svůj sen. Jedině absolutní sankce ho můžou přivést k rozumu, prohlásil Topolánek

Zároveň dodal, že Putin stále svou ropu prodává do zemí jako Čína, Indie a některým západním společnostem. Navíc má devizové rezervy ve zlatě.

„Jedině absolutní obchodní embargo může přivést Vladimira Putina k rozumu. V loňském roce inkasoval 250 miliard dolarů z ropy a plynu. Za současných cen je to zhruba 400 miliard ročně, a když bude prodávat za sníženou cenu, tak je to pořád 300 miliard dolarů ročně,“ upřesnil Topolánek.

Topolánek si myslí, že Západ je schopný se bez ruského plynu a ropy v budoucnu obejít. „Krátkodobě řešitelné to je. Letošní topná sezona je víceméně zajištěna, spíše se jedná o konec roku, to by bylo za vyšší cenu,“ sdělil.

Vzhledem ke konfliktu si Topolánek neumí představit, že by Evropa byla dál na dodávkách z Ruska závislá. „Musíme odejít od ruského plynu a ropy. Musíme zvýšit domácí těžbu v Evropě, musíme navýšit dodávky z Alžíru a Norska, případně z dalších zemí. Musíme se s tím vypořádat, případně budeme hledat úspory. Já si nemyslím, že je možné zůstat na ruském plynu,“ konstatoval Topolánek.

Místopředseda Českomoravská konfederace odborových svazů Vít Samek soudí, že Německo si v případě sankcí zvolilo ekonomický cíl. „To znamená, aby dopady na ekonomiku byly co nejmenší,“ vysvětlil.

Česká republika ale podle něj není v takovém postavení jako Německo. „Přesvědčili jsme řadu lidí, aby si budovali plynové kotlíky v každé domácnosti, a dneska jim řekneme, že nebude plyn? Ty dopady na veřejnost by byly asi drsné,“ podotkl Samek.