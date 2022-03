Česko daruje Ukrajině další zbraně a munici, rozhodla vláda. Podle Rakušana příchází 5000 uprchlíků denně

Česko již na Ukrajinu poslalo několik zásilek vojenského materiálu a techniky, naposledy to bylo 160 protiletadlových raket. V prvních dnech ruského útoku na ukrajinské území rozhodla vláda o darování 4000 dělostřeleckých granátů a tisíců pušek a pistolí s miliony nábojů.

Jana Černochová uvedla, že její resort připravuje vyslání vojáků na Slovensko. Měla by podle ní vzniknout battlegroup, která bude v zemi u hranic s okrajinou operovat a kromě českých a slovenských vojáků v ní budou také jednotky z Maďarska, Rumunska a Bulharska. „ČEská republika by do této skupiny uvolnila 400 osob,“ dodala ministryně.

Denně přichází 5000 uprchlíků z Ukrajiny, řekl Rakušan

Kabinet vypracoval harmonogram přípravy předpisů kvůli pomoci Ukrajincům. Rakušan předloží příští týden návrh mimořádné ochrany podle dohody EU.

Podle ministra vnitra přichází do Česka každý den kolem pěti tisíc lidí, kteří opustili válkou sužovanou Ukrajinu. Dodal, že takový počet cizinců přicházel do Česka před začátkem ruské invaze za celý měsíc.

Aby se o ně stát dokázal postarat, zvýší se od pátku stupeň krizového řízení, oznámil Rakušan. Zdůraznil však, že nynější systém přijímání a prvotní péče o uprchlíky funguje. „Systém je nastaven velmi dobře. Ukazují se úzká hrdla, ale proto přecházíme do dalšího stupně krizového řízení. Některé úředníciké agendy budou moci být suplovány prací cizinecké policie,“ řekl.

Podle ministra práce a sociálních věcí Mariana Jurečky (KDU-ČSL) budou běženci po příchodu dostávat od státu dávky. Kolik přesně budou dostávat, není ještě jasné. „Částka by měla stačit k tomu, aby ta osoba stačila uhradit v ČR své základní potřeby,“ předeslal však Jurečka. Zdůraznil však, že běženci vesměs mají zájem pracovat.