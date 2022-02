České firmy se obávají dopadů nynější krize. Ať už na Ukrajinu či do Ruska exportují, nebo spoléhají na dodávky

Obavy z podobného scénáře mají i další firmy. Například Brano Group vyrábí součástky do automobilů a jednu z továren má přímo v Rusku. „Zatím nevypadá, že by se nějak přerušovaly vazby na naše zákazníky, nicméně vidím tam různé nepřímé vlivy, které nakonec budou možná omezovat výrobu nebo likvidovat některá odvětví,“ uvedl předseda představenstva společnosti Pavel Juříček. Dojít může například k omezování některých dodávek nebo ke zdražování.

Jihočeské firmě Madeta zhruba pět let trvalo, než se se svými plísňovými sýry dostala na ruský trh. A pouze několik dní stačilo na to, aby se tyto vazby v roce 2014 přerušily. „Přerušilo je Rusko, když reagovalo protisankcemi na sankce Evropské unie po anexi Krymu,“ řekla mluvčí společnosti Martina Faktorová.

Obavy z dopadu na import

Rusko ale nepatří k nejvýznamnějším obchodním partnerům České republiky. Na celkovém vývozu se podílí asi dvěma procenty. České firmy tam loni vyvezly zboží za 94 miliard korun – hlavně vozidla, stroje a další výrobky zpracovatelského průmyslu. Opačným směrem putovalo zboží za 137 miliard korun – zejména ropa, zemní plyn a některé kovy.

„Spíš se obávám, že ty sankce, které by mohly nastat, by mohly být namířeny z druhé strany – na import. Protože z Ruska odebíráme obrovské množství zemního plynu a samozřejmě je tam i významný podíl ropy,“ upozornil místopředseda Asociace exportérů Otto Daněk.

Do potíží by se mohly dostat i firmy, které vozí suroviny z Ukrajiny. Třeba do hutí Liberty Ostrava dovážejí většinu železné rudy právě odsud a část analytiků upozorňuje, že by dodávky mohly podražit nebo se na čas zastavit úplně. „Dodávky zatím probíhají bez problémů, nicméně i tak se snažíme pracovat na tom, že posilujeme ten náš dodavatelský řetězec,“ popsala mluvčí Liberty Ostrava Barbora Černá Dvořáková.

Dodavatelský řetězec je důležitý i pro jadernou elektrárnu Temelín. Ta už od roku 2010 vyrábí elektřinu z ruského paliva. Polostátní ČEZ aktuálně vybírá nového dodavatele – tendru se účastní francouzské, americké a právě i ruské firmy. Vypsaný už je zhruba rok. „Výběrové řízení na dodavatele paliva pro jadernou elektrárnu Temelín běží. V jeho průběhu nemůžeme a nebudeme řízení komentovat,“ sdělil mluvčí ČEZ Ladislav Kříž. Na vývoj celé situace teď čekají i další firmy, které s regionem obchodují.

Plynu a ropy se zatím situace nedotkla

Dodávky plynu ani ropy do Evropy zatím Rusko neomezilo. A výrazně se nemění ani cena. Na evropských burzách se plyn obchoduje za podobné ceny jako v lednu. Tedy kolem 80 eur za megawatthodinu.

Česko je tranzitní země, většina plynu směřuje do západní Evropy, hlavně do Německa. Na jižní Moravu do Česka přes Slovensko vede ukrajinská větev plynovodů. Dodávky se zatím výrazně nemění a jsou podobné jako loni nebo předloni ve stejnou dobu. Celkem pak do Česka za rok dorazí zhruba 45 miliard kubíků ruského plynu. Spotřebuje se ale jen zlomek – zhruba sedm až osm miliard kubíků za rok.