SPD chce blokovat korespondenční volbu, koalice zvažuje i mimořádnou schůzi

„Nikdy neovlivníte, kdo to do té obálky dává, zda se rozhoduje svobodně. Chceme využít všech nástrojů k tomu, abychom proti tomu zákonu bojovali jako celku,“ řekl předseda výboru Radek Vondráček (ANO).

Povedlo se jí to například díky omezení řečnické doby. Podobný krok koalice nevylučuje ani nyní. Ve hře jsou i další možnosti. „Mimořádné schůze jsou jedním z nástrojů. V případě potřeby jsme připraveni o tom jednat i řadu hodin, protože to prosadit chceme. Korespondenční volbu má většina evropských států a tento nástroj funguje,“ sdělil místopředseda sněmovny Jan Bartošek (KDU-ČSL).

„Pokud mu (voliči v cizině, pozn. red.) záleží na tom, co se děje v této zemi, tak by měl mít možnost se k tomu vyjádřit ve volbách. Koalice dokázala v tomto týdnu, že je schopna prosazovat zákony i navzdory obstrukcím,“ uvedl předseda poslaneckého klubu Pirátů Jakub Michálek.

Loni v zahraničí hlasovalo skoro devatenáct tisíc voličů. Podle odhadů české diplomacie by jich ale mohlo být výrazně víc. Pět let žije ve Vancouveru například Jakub Brablík. Chce načerpat pracovní zkušenosti a do Česka se vrátit. I proto chtěl odevzdat svůj hlas v loňských sněmovních volbách. Po zapsání na více než sto kilometrů vzdáleném honorárním konzulátu ho ale čekalo přes tři tisíce kilometrů napříč zemí.

„My jsme letěli do Toronta, ještě to bylo v době covidu. Rušily se lety a museli jsme si přebookovat spoj,“ popsal. Volit lze totiž pouze tam nebo v Ottavě. Korespondenční volba by podle něj situaci zjednodušila. „Ať je to forma volby na dálku jakákoliv, bylo by to ulehčení. Pořád se cítím jako občan České republiky. Je to země, kde bych chtěl žít,“ řekl.