Novým předsedou Nejvyššího správního soudu bude Karel Šimka, sdělil premiér

„Já jsem kontrasignoval rozhodnutí pana prezidenta o jmenování Karla Šimky předsedou Nejvyššího správního soudu. Z mého hlediska tam neexistuje žádný problém. Vím, že se uvažovalo o víc kandidátech. Všechna jména, co jsem zaslechl, byla respektováníhodná, byli to právníci, kteří mají renomé a mohli by tu funkci vykonávat,“ řekl předseda vlády.

Letos devětačtyřicetiletý Šimka v čele NSS nahradí Michala Mazance, který ve funkci předsedy Nejvyššího správného soudu strávil tři roky místo desetiletého funkčního období. Funkce soudci ze zákona zaniká koncem roku, ve kterém dosáhl věku 70 let. Mazanec byl jmenován v září 2018 jako sedmašedesátiletý a této věkové hranice dosáhl loni.

Prezident může nového šéfa NSS vybírat pouze z řad členů tohoto soudu. Ministr spravedlnosti Pavel Blažek (ODS) dříve uvedl, že místo by mohl obsadit Filip Dienstbier, Barbara Pořízková či Karel Šimka. Předchozí ministryně spravedlnosti Marie Benešová (za ANO) navrhla jako kandidáta na Mazancova nástupce Dienstbiera.

Šimka se věnoval soudcovským pochybením

Šimka se loni jako člen rozšířeného senátu NSS věnoval například žalobám na školy kvůli zastavení výuky během nouzového stavu. V svém menšinovém stanovisku z června 2021 mimo jiné uvedl, právní stát nesmí ani v krizi zmizet. „K tomu, aby v nouzovém stavu, třeba i v dobrém úmyslu, vláda ,nezvlčila' a nezačala práva jednotlivců omezovat více, než je rozumně třeba k řešení krizové situace, je nezbytné, aby své kroky činila s vědomím, že mohou být soudní mocí shledány nezákonnými,“ napsal.

Jako předseda kárného senátu NSS se také věnoval řadě případů soudcovských pochybení. Loni v květnu například zprostil trojici soudců z Krajského soudu v Plzni kárné žaloby, podle které opakovaně nerespektovali rozhodnutí Nejvyššího soudu. Není však jasné, kdo z nich pro sporná rozhodnutí hlasoval, protokoly jsou tajné. Podle Šimkova názoru je ale lepší nepotrestat nikoho než spolu se dvěma vinnými odsoudit jednoho nevinného.