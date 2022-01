Jedno procento na kulturu je náš závazek, míní ministr Baxa. Politická chiméra, kontruje Zaorálek

Ministr kultury Martin Baxa neočekává v dohledné době žádné zpřísnění protiepidemických opatření, které by se mělo dotknout jeho resortu. Zároveň vyvrátil, že by vláda jednala o zavedení povinnosti mít posilovací dávku vakcíny při vstupu na kulturní akce, jak dříve nastínil ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09).

„Budeme dělat vše pro to, aby ke změnám nedošlo. Jsem rád, že v tuto chvíli se opatření nezpřísnila a zůstavají taková, jaká jsou. Hlavní je, že lidé opatření na akcích dodržují,“ uvedl s tím, že současná pravidla pro kulturní akce podle něj dokazují, že jsou účinná vůči šíření covidu-19 i varianty omikron.

Podle bývalého ministra kultury Lubomíra Zaorálka ale bude pro nastavení dalších opatření důležité chování právě varianty omikron. „Co se týče hromadných akcí, dokážu si představit, že se podle vývoje situace může zpřísňovat. Ale tam, kde se sedí, jako například v divadlech, by to podle mě bylo zbytečné,“ řekl.

Jedno procento ze státního rozpočtu do kultury

Vláda Petra Fialy (ODS) ve svém programovém prohlášení uvedla, že do roku 2025 chce rozpočet ministerstva kultury směřovat k jednomu procentu státního rozpočtu. „Závazek platí, dali jsme si ho tam v těžké době. Jsou důvody, proč je to důležité,“ řekl Baxa.

Bývalý ministr Zaorálek si ale myslí, že současné kroky vlády plánované navyšování rozpočtu pro resort kultury popírají. „Problém je v tom, že nevidím kroky, které by to podporovaly, třeba zmrazení platů jde přímo opačně a dotkne se i pracovníků pracujících v kultuře.“

Z jednoprocentního závazku se podle Zaorálka stává „politická chiméra“. Zmínil, že by ministerstvo mělo využívat takzvaný Národní plán obnovy. „Jsou to velké peníze, které se musíme na ministerstvu kultury naučit získat.“

Kolik procent z výdajů statního rozpočtu by mělo jít do resortu v příštím roce, Baxa neupřesnil. „Chceme předložit společný návrh rozpočtu, který bude jednoznačně reflektovat stav státního rozpočtu, aby došlo k úsporám a stát se nezhroutil. I přes to, že za vašich vlád v době prosperity peníze do kultury nešly, jsme my nyní navrhli jedno procento státního rozpočtu do kultury,“ dodal.