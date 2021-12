Odhalených případů covidu je opět méně. Začínají platit přísnější pravidla v restauracích a barech

Už přibližně tři týdny postupně klesá množství lidí, kteří s covidem-19 skončili v nemocnici. Počet hospitalizovaných bude podle vyjádření ředitele Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) Ladislava Duška v deníku Právo dál klesat. Snižování ale bude postupovat jen pomalu, zvláště u pacientů na jednotkách intenzivní péče. „Potom, až nevyhnutelně nastoupí varianta omikron, je velký otazník, co to udělá v nemocnicích,“ doplnil.

V restauracích mohou do 2. ledna příštího roku sedět u jednoho stolu maximálně čtyři hosté místo dosavadních šesti. Výjimku mají lidé žijící ve společné domácnosti, platí to pro restaurace, taneční a hudební kluby či kasina. Více lidí je možné usadit také u stolů s deseti a více místy. V takovém případě ale musí být mezi nejvýše čtyřčlennými skupinami rozestup alespoň 1,5 metru. Celkem mohou restauratéři do podniku vpustit pouze tolik hostů, kolik je v něm míst k sezení.

Do první lednové neděle platí i omezení počtu účastníků večírků a silvestrovských oslav na maximálně 50 osob. Na akce i do restaurací mohou nadále až na výjimky jen lidé s dokončeným očkováním nebo ti, kdo onemocnění covid-19 prodělali v posledním půl roce. Lidem do 18 let stačí výsledek PCR testu, který nesmí být starší než 72 hodin. Limit 50 osob neplatí pro restaurace, kde se provozovatelé řídí počtem míst k sezení.

Vláda projedná další změny restrikcí

Vláda na středečním zasedání projedná změny protiepidemických opatření. Už před vánočními svátky ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09) avizoval, že by před koncem roku měla být dostupná data z Velké Británie a Dánska ohledně dopadů nákazy variantou koronaviru omikron na nemocnice. Podle nich chce předložit variantní možnosti opatření. Mohlo by jít o povinné testování zaměstnanců, kteří nemají posilující dávku očkování.