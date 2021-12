Na silvestrovské oslavy bude moci přijít maximálně 50 lidí, rozhodla vláda. V lednu budou ve školách dva testy týdně

Válek zdůraznil, že opatření, která vládě navrhl, vycházejí z doporučení České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně. „Je to orgán, který je nepominutelný v připomínkových řízeních legislativy ministerstva zdravotnictví. Považuji za velké selhání, že poslední rok jejich hlas nebyl slyšet a že Česká lékařská společnost nebyl český Kochův institut,“ řekl. Premiér Petr Fiala (ODS) však zdůraznil, že konečné rozhodnutí je politickým aktem vlády. „Konzultujeme s odborníky, je to pro nás přirozené, ale neschováváme se za odborníky,“ podotkl.

Školy od ledna: testování v pondělí i ve čtvrtek, PCR test před lyžařským kurzem

Vláda počítá s tím, že v lednu se zintenzivní testování ve školách, od čeho si ministři slibují, že zabrání nekontrolovanému šíření koronavirové varianty omikron. „V prvních čtrnácti dnech v lednu budou testováni žáci, studenti a zaměstnanci ve školách testováni dvakrát týdně. Toto opatření nám umožní zachytit nástup varianty,“ řekl premiér Petr Fiala (ODS).

Ministři schválili i pravidla pro lyžařské výcvikové kurzy. Pro školní lyžařské zájezdy bude potřeba pouze jeden PCR test na covid-19, nikoli dva, jako tomu bylo doposud.

Kabinet také urychlil plány předchozí vlády, který se týkal zpřístupnění přeočkování jednotlivým věkovým skupinám. Pro posilující dávku vakcíny proti covidu-19 si od 27. prosince budou moci přijít všichni lidé ve věku nad 30 let. „Týká se to i lidí, kteří nejsou objednaní,“ doplnil Válek. Dosud tuto možnost měli lidé nad 45 let, zatímco věkové skupině nad 35 let se měly rezervace otevřít až počátkem ledna a ostatním dospělým ve druhé polovině měsíce.

Pět měsíců po dokončeném očkování je v současné době 4,1 milionu lidí. Dosud posilující dávku dostaly dva miliony z nich.