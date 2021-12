Jurečka by ponechal růst platů ve veřejné sféře podle rozhodnutí minulé vlády

Předseda KDU-ČSL a ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka by chtěl ponechat růst platů ve veřejné sféře podle původního rozhodnutí bývalého kabinetu Andreje Babiše (ANO). Řekl to před jednáním koaliční rady. Předchozí vláda schválila navýšení platů o 1400 korun měsíčně. Jurečka ale dodal, že bude záležet na tom, jak se nový kabinet rozhodne řešit další výdaje spojené s energetickou krizí nebo dopady koronaviru. Ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) dal už dříve najevo, že se zvýšením platů nesouhlasí, podle něho by nemělo být plošné.