„Sdílejte, než to smažou.“ Hoaxy o očkování stát nadále podceňuje, zjistili Reportéři ČT

Reportéři ČT: Sdílejte, než to smažou

Drtivá většina pacientů, kteří momentálně umírají v nemocnicích na komplikace spojené s covidem-19, je neočkovaná. Zároveň se mezi lidmi o koronaviru a vakcinaci šíří nepravdivé informace, které pocházejí z dezinformačních webů nebo sociálních sítí. „Nejvíce lidé věří tomu, že koronavirus je celkově nějaký podvod, že se tady zatajují informace o vakcinaci, že je to děláno za účelem manipulovat a ovládat společnost. Mnohem méně pak lidé věří takovým těm extrémním věcem, jako že očkování způsobuje změnu DNA, že nám někdo implantuje čipy a podobně,“ přibližuje psycholog a sociolog STEM Nikola Hořejš. Podle prorektora pro vědeckou činnost na Univerzitě Karlově Jana Konvalinky byly první tři vlny epidemie pravděpodobně nevyhnutelné, jelikož ještě nebyly k dispozici účinné léky ani očkování. „Teď už nám tu naši současnou vlnu zařídily opravdu ty dezinformace, protože nebýt dezinformací, tak jsem přesvědčen, že bychom měli devadesátiprocentní proočkovanost,“ míní. Údajná zdravotní sestra na Facebooku Jednou z výrazných šiřitelek dezinformací na sociálních sítích je například Petra Rédová Fajmonová, která se vydává za zdravotní sestru. Na Facebook nahrává videa, ve kterých šíří konspirační teorie. „Vzala se zvlášť vakcína na sklíčko, krev, a zvlášť se dala krev, do které se dala vakcína. Zajímavě to reagovalo na magnetismus. Když Kuba potom začal telefonovat a vyvolával magnetické vlny, tak se tam objevilo něco, co vypadalo jako čip. Do té doby to tam vidět nebylo,“ tvrdí Rédová Fajmonová ve videu ve facebookové skupině Otevřete oči. Rédová Fajmonová se označuje jako vedoucí sestra na ARO, zda je to pravda, ale nelze zjistit. Na internetu má obchod s takzvanou ruskou kyslíkovou kosmetikou se sídlem v Brně. Tam se ale ženu reportérům zastihnout nepovedlo. Po telefonu pouze sdělila, že se mají obrátit na jejího právníka.

„Je to nový formát, který se v České republice uchytil až s koronavirovou krizí. Prostě obyčejní lidé jedou v autě, natáčí se, živě to streamují a povídají své názory o koronaviru. Na Facebooku mají někoho, kdo je člověk jako on, jenž říká věci, které potvrzují jeho názory,“ reagoval expert na mediální vzdělávání Jaroslav Valůch. Podle analýzy českých elfů proudí devadesát procent lživých zpráv o nemoci covid-19 ze zhruba třiceti webů, které jsou dlouhodobě proruské. „Dezinformace se u nás berou ze dvou zdrojů – jednak je to z českých dezinformačních webů, které fungují primárně jako byznys, z druhé strany potom přichází ze zahraničí, ať už z dalších evropských zemí, tak zejména i z Ruska,“ popisuje odborník na dezinformace a analytik Semantic Visions Dominik Presl. Dalším zdrojem jsou pak sociální sítě či řetězové maily, které míří hlavně na seniory. Očkovací opona Od vypuknutí pandemie bylo Česko v počtu nakažených na milion obyvatel hned několikrát nejhorší na světě – v říjnu 2020, v lednu 2021 a znovu v březnu. Podle aktuálních údajů je Česko momentálně druhé nejhorší na světě za Slovenskem v nárůstu nových případů na počet obyvatel. „Bohužel u těch kriticky nemocných pacientů, u těch nejtěžších stavů, je drtivá většina pacientů neočkovaná. Navíc se čím dál víc posouvá věková hranice směrem dolů,“ upozorňuje primář Kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Fakultní nemocnice v Ostravě Peter Sklienka. Míra proočkovanosti přitom přímo souvisí s počtem úmrtí na koronavirus. Země, kterým se podařilo naočkovat nejvíce obyvatel, mají momentálně jen minimum případů úmrtí, příkladem může být Irsko, Portugalsko nebo Malta. Naopak tam, kde je proočkovanost minimální, je mrtvých výrazně více. To se týká například Bulharska nebo Rumunska.

Proočkovanost v Česku je momentálně 69 procent populace nad dvanáct let. „Co se týká míry proočkovanosti, tak Česká republika bohužel patří k těm nejhorším v Evropské unii. Když se podíváme na mapu Evropy, tak můžeme nabýt dojmu, že ta železná opona pořád stojí, protože ve státech na západ od ní je míra proočkovanosti mnohem vyšší než ve státech na východ,“ komentuje prezident České lékařské komory Milan Kubek. Mezi nejproočkovanější státy světa patří Portugalsko, které podle serveru Our World In Data podalo alespoň jednu dávku bezmála 90 procentům populace. Tato země, na rozdíl od Česka, dezinformacemi vůbec zasažena nebyla. „Systém očkování v Portugalsku byl propojen s uvolňováním restrikcí. V okamžiku, kdy bylo naočkováno 85 procent obyvatelstva, byla většina opatření uvolněna,“ popisuje český velvyslanec v Portugalsku Petr Šelepa. Pomohlo podle něj také to, že tamní politici byli ve svých vystoupeních jednotní. Babiš s dezinformacemi pracuje, Česko je podcenilo Jak s nepravdivými informacemi na internetu bojuje česká vláda? Odborníci tvrdí, že jen velmi málo. „Český stát podcenil možnosti dezinformací a konspirací. Nepřipravil se na to, zareagoval pozdě a ještě teď stále nemá efektivní strategii, jak tu situaci zpátky zvrátit,“ míní Hořejš. Jako příklad zvládnutí dezinformací odborníci uvádějí Tchaj-wan. „Na Tchaj-wanu funguje velmi efektivní systém analýzy a vyvracení dezinformací, který je schopen do hodiny, maximálně do dvou hodin dezinformaci identifikovat, vyhodnotit, aktivně proti ní zakročit a vyvrátit ji,“ nastiňuje Presl.