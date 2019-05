Analytik Vrábel: Rusko rozkládá naši společnost už roky. Nově šíří dezinformace také Čína

Ruský propagandistický dezinformační stroj funguje po vertikále. Každý pátek je porada v Kremlu, kde se určuje, jaká témata by média měla akcentovat. Jedním ze znaků pro detekci dezinformací je tedy, zda už se podobná zpráva neobjevila před tím v ruském prostředí. Velmi často to funguje právě tak, že zpráva je otištěna v Rusku a potom je přebírána dalšími weby. Ty sice fungují v češtině, ale jsou pod jasným vlivem Ruské federace.

Jakou roli v tom hrají sociální média?

Děje se to prostřednictvím sociálních sítí, které svými algoritmy shlukují lidi s podobným smýšlením. Zdaleka nejrozšířenější sociální sítí je Facebook, který hraje v šíření dezinformací tu nejsmutnější roli. Facebook nalézá ty skupiny lidí, o kterých si Rusové a případně Číňané myslí, že jsou na příjmové vlně dezinformací. Využívají informace, které o nás Facebook bez uzardění prodává a díky nimž jsou schopni naprosto přesně zacílit.

Facebook ale přijímá nějaká opatření proti šíření dezinformací?

Některá opatření se přijímají, je to ale podle mého názoru jen kouřová clona. Oni přijali až 30 tisíc cenzorů, ale regulace nesmí samozřejmě vést k cenzurování obsahu. Přesně tam se oni nyní snaží převést tu PR bitvu. Jejich cenzoři jsou navíc lidé z call center, kteří nemají tušení o společenských vědách. Škodlivost Facebooku spočívá hlavně v tom, že drobí a atomizuje společnost po celém světě do co nejmenších skupin. Dělá to proto, aby mohl tyto úzké skupiny lidí, které jsou homogenní v názorech, zacílit reklamou.

Nejsou tyto homogenní skupiny ale imunnější proti dezinformacím?

Sociální skupina, která čte Respekt, je téměř imunní proti dezinformacím. Na druhou stranu cílová skupina, co čte periodikum Nová republika nebo Sputnik, je přímo v zajetí dezinformací. Facebook dělá to, že každé skupině předkládá podle algoritmu jiné zprávy. Tím se prohlubují příkopy ve společnosti a společnost se radikalizuje. To, že to nakonec využívá někdo pro své politické cíle, jako to dělají Rusové a Číňané, je až na konci běhu.

Pomůže tady vzdělávání?

Všeobecně ano, protože čím vzdělanější lidé budou, tím to bude pro společnost lepší. Nepochybně je tedy velmi záhodné zvyšovat mediální gramotnost. Na druhou stranu to ale není všelék, protože u nejzranitelnější části našich spoluobčanů půjde zvyšování vzdělávání nejhůř.

Zaznamenali jsme případ ve Finsku, kde novinářka, která odhalila trollí farmu, čelila nevybíravým útokům i od svých blízkých známých ze stejné sociální bubliny. Vzdělání tedy zcela nefunguje?

Ano, ani takzvaný fact-checking tolik nefunguje, protože Facebook vyvrácení dezinformací nedistribuuje.