Vlaky se loni v Českém Brodě srazily kvůli zdravotním problémům strojvedoucího, zjistila inspekce

K tragické nehodě ale podle inspekce přispělo i to, že strojvedoucí zasahoval do systému automatického vedení vlaku. Stiskl tlačítko, které umožnilo vlaku rozjet se na maximální rychlost, přestože měla být rychlost omezena, a nakonec takto projel i návěst Stůj. Drážní inspekce ovšem zdůraznila, že to v tomto případě bylo možné, vlak mohl po zastavení pokračovat v jízdě podle rozhledu, strojvedoucí by tedy musel zastavit, kdyby viděl překážku. Na systému vedení vlaku poté však nastavil jízdu maximální rychlostí.

Mohl ho k tomu vést fakt, že na čekobrodském nádraží bylo porouchané trakční vedení. Inspekce totiž ve své zprávě odkázala na výpověď jiného strojvedoucího, který uvedl, že kvůli způsobu, jakým Správa železnic provádí takzvané napěťové výluky, je vypínání omezení rychlosti časté. „V mnoha případech by při dodržení rychlosti stanovené systémem AVV docházelo k častému uváznutí vlaků v úseku pod vypnutým trolejovým vedením,“ citovali inspektoři strojvedoucího. Z výpovědi také vyplynulo, že se strojvedoucí snaží obcházet jízdu sníženou rychlostí, protože jinak by nabrali zpoždění, které pak musí písemně odůvodňovat.