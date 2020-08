Na železnici se v červenci stalo nejvíce nehod za dobu vedení měsíčních statistik

Uplynulý červenec byl na železnici co do počtu incidentů nejhorším kalendářním měsícem minimálně od roku 2015, odkdy jsou dostupné statistiky za jednotlivé měsíce. Drážní inspekce řešila 135 mimořádných událostí, což je skoro o třetinu více než v předchozím měsíci. Zvýšil se i počet nehod na přejezdech. Nehody přibývají v posledních letech pravidelně. Stát chce kvůli tomu navýšit investice do zabezpečení a také zpřísnit kontroly strojvůdců.