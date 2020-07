Na nejméně zabezpečených tratích budou strojvedoucí hlásit každý odjezd. Správa železnic věří, že to pomůže proti nehodám

Čekání na ETCS

Drážní inspekce ale již po předchozí takové nehodě, která se stala loni u Ronova nad Doubravou, vyzvala k lepšímu zabezpečení tratí, kde bezpečnost závisí pouze na strojvedoucích a jejich porozumění s dispečerem.

Ministerstvo dopravy přitom nechce svolit k tomu, aby se na lokálky instalovalo cokoli jiného než odlehčená verze celoevropského systému ETCS, což je ale ještě otázka nejméně pěti let. Možnost, že by se urychleně ve velkém rozšířil systém nekompatibilní se sousedními státy, považuje Karel Havlíček za nesmysl. Například systém Radioblok, který se dnes testuje na volarské lokálce, podle něj lze v budoucnu používat, žádá však jeho kompatibilitu s ETCS.

„Když už budeme něco investovat a bude nás to stát miliardy korun, tak to musí být něco, co zde vydrží delší dobu a co bude kompatibilní s řešením, co nás bude čekat v nejbližších letech,“ řekl. Se společností AŽD, která Radioblok vyvinula, podle něj ministerstvo jedná o potřebných úpravách.