Začal festival proti totalitě. Připomíná oběti nacismu a komunismu

Aktuální patnáctý ročník se od těch předchozích přece jen o něco liší, přiblížila jeho dramaturgyně Daniela Řeřichová. „Přípravy byly náročnější, během roku a půl jsme řešili různé peripetie. Ale myslím si, že základ zůstává stejný, je to záležitost, která oslovuje velkou šíři lidí napříč generacemi, napříč sociálním spektrem, je to festival, který spojuje lidi dobré vůle. Jsme velmi rádi, že můžeme v té činnosti pokračovat,“ uvedla.

Když festival před lety začínal, nepřemýšlela o tom, že by mohl mít takovu tradici, jakou získal. „Upřímně jsme byli rádi, že se nám podařilo udělat první ročník,“ řekla s tím, že jí dělá velkou radost, že se za tu dobu podařilo navázat spolupráci s mnoha dalšími institucemi i osobnostmi. Letos se festivalu třeba účastní Lotyšsko nebo Ukrajina a podle dramaturgyně se daří také oslovovat nejmladší generaci.

Festival se jen neohlíží zpět, ale dotýká se i aktuálních témat

Například letos se koná přehlídka filmů studentů Filmové akademie Miroslava Ondříčka v Písku a podle ní otvírá diskusi, jak mladí lidé vnímají otázky násilí a totality nejen v době minulé, ale řeší i současná palčivá témata.

„Festival Mene Tekel byl původně myšlen jako pocta lidem, kteří překonávali ve svém životě hodně závažné, dramatické okolnosti, situace, které poznamenaly jejich životy. V průběhu patnácti let se přetavil do projektu, který reflektuje i současné problémy. Loni jsme měli téma Goerge Orwella. Letos jsou to určité odlišnosti, jinakost, s jakou vnímáme třeba své občanské postoje, i když žijeme v právním státě,“ vysvětluje.

Festival se letos koná také ve chvíli, kdy komunistická strana opouští ve stém roce svého založení a po dvaatřiceti letech od revoluce sněmovnu. „Každý občan v téhle zemi, který má cit pro spravedlnost a považuje za důležité mít čisté svědomí, by z toho měl mít radost,“ reaguje Řeřichová.

Na druhou stranu, nebezpečí totalitarismu podle ní trvá dál, jen se objevuje v jiných podobách. „Třeba terorismus,“ míní. A dodává, že možná právě toto téma bude nosným pro další kolo festivalu v příštím roce.