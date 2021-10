ŽIVĚ: Poslanci projednají havárii na Bečvě

Poslanci se dopoledne schází k závěrečné zprávě vyšetřovací komise k loňské ekologické havárii na Bečvě. Odpoledne by na jiné mimořádné schůzi měli projednat vládní návrh na zmrazení platů vrcholných politiků na následujících pět let. Jen několik dnů před sněmovními volbami by poslanci mohli debatovat i o aféře Pandora Papers, v níž figuruje také premiér Andrej Babiš (ANO).